中華職棒／洪一中發出豪語！台鋼雄鷹成軍「要從高雄打到世界」
台鋼雄鷹今（17）日進行一軍成軍記者會，總教練洪一中發出豪語，他希望高雄要有一個適合的場地，也希望更多球迷到高雄特別「朝聖」，此外，他也喊出「從高雄打向世界」，希望球員要有這樣的企圖心，也期待球迷可以支持。
記者吳政紘/高雄報導
洪總再次強調，很感謝媒體跟球迷到場支持，他也感受到大家的熱情，但他待過高雄3支球隊(雷公、La New熊、台鋼），包括La New熊隊等，了解一開始球隊成軍會很受注目，但也希望這樣的熱情，球迷可以保持下去。
洪總說：「以前比較少有這樣的陣仗，但以前的相對東西比較少，今天看起來球迷也蠻多，我知道高雄經營不簡單，有4支球隊我就參與3支，球隊經營都很困難，也有球隊到北部。」
他認為現在球隊大家關注不太一樣，但整體球場等環境還沒有改變太多，「我們還是要很努力，跟高雄市政府溝通，我們雖然是高雄的球隊，但還沒有正式落地生根，如果我們有一個好的球場，就可以從高雄打向世界。」
洪總認為，有好的球場就可以行銷城市，現在台北有大巨蛋，台中有洲際棒球場，澄清湖有點老舊，交通也不是這樣方便，希望有更好的球場，帶給大家更好的設施，讓大家願意進場。
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