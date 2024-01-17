金正恩視韓國為「敵對國家」另有深意？港媒：平壤對美伸出橄欖枝
金正恩在15日時呼籲修改憲法，將韓國列為「頭號敵對國家」，不再與韓國尋求統一，屏棄過去南北同族的觀念，揚言若朝鮮半島爆發戰爭，將會占領韓國全境，將其征服為共和國領土。對此，有港媒分析認為，北韓此舉看似增加朝鮮半島局勢緊張，但背後另有「潛台詞」深意。
記者倪浩軒/綜合報導
《香港01》報導分析北韓將韓國列為「頭號敵對國家」的舉動，認為過去兩韓追求統一，雙方都想要同化或是「吃掉對方」，統一的目標成為彼此之間敵對緊張的根源。如今平壤宣布不再與韓國尋求統一，其實是一種承認南北分治事實的行為，某種程度也是一種善意，兩國若皆能放棄統一對方的歷史任務，從過往包袱中解套，那麼敵對關係也有可能不再存在，進而能夠和平共處，從尋求統一的特殊關係，恢復到正常的國與國關係。
報導進一步指出，北韓過去經常稱呼美帝主義是平壤人民的主要敵人，如今改宣布韓國為主要敵人，那也等於美國不再是北韓的主要敵人，算是對美國伸出橄欖枝。
現今全球地緣衝突局面動盪，北韓與俄羅斯關係密切，中美關係暗潮洶湧，北韓若想要升高朝鮮半島局勢，俄羅斯與中國一定樂見其成或是暗中支持。但平壤當局若不想被中俄拉攏成為對抗美國的棋子，拒絕在大國對抗中選邊站隊，則重新定位朝鮮半島的關係以及北韓的國家根本策略，有助於北韓在國際格局中擁有更多彈性。