搶先看！三星Galaxy S24 史上最強AI手機　新機5大亮點一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡AI技術7大運用
📍通話即時翻譯：在通話時可以進行雙向即時語音和文字翻譯。
📍搜尋圈：可以針對社群上看到的單品，只要圈選就能展開搜尋。
📍寫作助理：三星鍵盤中的寫作助理可根據對話情境提供回覆建議。
📍語音轉文字智慧助理：內建的語音轉文字智慧助理，能識別多位發話者，運用AI和語音轉文字技術，進行轉錄、摘要，開啟高效生產力。
📍筆記智慧助理：可自動排版筆記內容，產生如大小標、點列式符號等設計，或是生成摘要，還能識別文字內容，自動將筆記封面加表情符號、書名等。
📍智慧影像編輯：由Galaxy AI提供調整建議。
📍生成式相片編輯：在照片歪斜時，想調整水平、或微調圖中特定物件位置時，可透過AI填補缺少的圖像，並將背景融合。
🟡Galaxy S24 Ultra夜拍進化
Galaxy S24 Ultra夜拍光學變焦升級到5倍、5000萬畫素，在Adaptive Pixel 感光元件的應援下，能實現2倍、3倍、5倍至 10倍的光學成像畫質，最大可達100倍變焦，同時支援5倍光學變焦8K 錄影，。
🟡高通Snapdragon 8 Gen 3處理器
Galaxy S24 Ultra 採用 Galaxy 專屬 Qualcomm Snapdragon®8 Gen 3 行動平台，提供更快的處理速度、更好的能源效率與運算能力，助力AI 高效表現。Galaxy S24 Ultra 內建 Vapor Chamber，尺寸為前代的1.9倍，散熱效果再提升，讓使用者盡情沉浸在遊戲世界。
🟡螢幕升級
顯示螢幕可視性更優異，Galaxy S24 旗艦系列峰值亮度提升至最高達 2,600 尼特，結合Vision Booster 技術，根據環境光線智慧調節螢幕亮度，不論室內、室外皆能享受最佳視覺效果。
🟡鈦金屬輕量化機身
Galaxy S24 UItra 為首款採用「鈦金屬」材質邊框的Galaxy 手機，機身更加輕薄，並提升握持舒適度。此外．Galaxy S24 Ultra 率先採用最新一代康寧 Corning® Gorilla® Armor．整體抗刮能力提升4倍；全新低反光塗層可降低 75%反射，使用體驗大升級。
👉三款手機差異
📍Galaxy S24 UItra
✔️搭載6.8吋Ｏ極限全螢幕
✔️Dynamlc AMOLED 2X 平面螢幕，支援 QHD+
✔️1 至 120 Hz 畫面更新率
✔️電池容量為5,000mAh
✔️搭載最高 2億畫素主鏡頭＋1000萬畫素 3倍光學變焦與5000 萬畫素5倍光學變焦鏡頭，可支援最高100倍超高倍變焦
✔️1,200萬畫素前置自拍鏡頭
✔️提供12GBRAM +256GB / 512GB / 1TB ROM 版
✔️有紫（Titanium Violet）、黃（ Titanium Yellow）、黑（Titanium Black）、灰（Titanium Gray）四色選擇
📍Galaxy S24+
✔️搭載6.7吋Ｏ極限全螢幕
✔️Dynamic AMOLED 2X平面螢幕，支援 QHD+
✔️1 至120Hz 畫面更新率
✔️電池容量提升為4,900mAh
✔️具備最高 5,000萬畫素主鏡頭
✔️1200 萬畫素前置自拍鏡頭
✔️提供12GBRAM + 256GB/ 512GB ROM 版
✔️推出紫、黃、黑、灰四色選擇
📍Galaxy S24
✔️6.2吋Ｏ極限全螢幕
✔️Dynamic AMOLED2X平面螢幕，支援 FHD+
✔️1至 120 Hz 畫面更新率
✔️電池容量提升至 4000mAh
✔️5,000 萬畫素主鏡頭
✔️1,200 萬畫素前置自拍鏡頭
✔️提供 8GB RAM + 128GB/256GB / 512GB ROM 版本
✔️推出紫、黃、黑、灰四色選擇