最喜氣的酒廊！「李白居」推新春特調搭年菜　必拍8千顆金球燈海

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新春限定夢幻酒吧-Dream Bar的餐點設計也很具年味，首推「香宮精選港點」(588元)，三款精緻港點模樣精緻討喜，有加入黑松露醬製成的「黑松露蟹餃皇」、龍蝦肉與蟹肉作為餡料的「金箔鮭魚卵龍蝦餃」、匯聚鮮豬肉與蝦肉及鮑魚的「香宮鮑魚蒸燒賣皇」。
還有適合2人享用的「X.O.醬波士頓龍蝦伊麵」(1,980元)，有以X.O.醬翻炒象徵長壽的麵條，還有一整隻波士頓活龍蝦，鮮美彈牙。也有經典港味「西班牙伊比利叉燒佐臘味煲仔飯」(888元)，是向香港知名賀歲片《食神》中的黯然銷魂飯致敬，選用梅花肉低溫慢烤製成叉燒，再加入肝腸和臘腸切片。上桌時，服務人員會在桌邊淋上主廚特製醬汁，香氣撲鼻，十分惹味。另外還有「醬爆松板肉佐蒸刈包」(788元)、「黑松露竹笙炸春捲」(468元)等菜色。
餐後甜點一樣喜氣洋洋，紅燈籠造型「節慶甜點-燈籠」(368元)，內餡是巧克力海綿蛋糕，搭配桂花奶油、桂花凍和栗子慕斯。最吸睛的莫過於隱藏版甜點「新春慶典-火山阿拉斯加」，義式冰淇淋融入以蘭姆酒漬的龍眼乾，並覆蓋著輕盈的蛋白霜，上桌時由服務人員於桌邊服務，淋上些許蘭姆酒炙烤蛋白霜，雪白的蛋白霜頓時燃起藍色火焰，宛如阿拉斯加夜空中璀璨奪目的極光。
再佐上以經典歌曲為名的新春特調，包含「龍年行大運《This Will Be Our Year》」、「良辰吉時《Good Time》」、「琴瑟和鳴《Dream A Little Dream of Me》」等，美味又富有食趣，就連2月的情人節檔期，都很適合來此渡過。李白居酒廊的新春限定夢幻酒吧-Dream Bar，即日起至2月25日，午、晚餐皆有供應。
另外，「JR東日本大飯店台北」旗下的HAYASE日本料理割烹，也因應新春佳節，設計別出心裁的「新春懷石料理」，套餐價格3500元起，將日本的年節風情及吉祥祝福融入每一道菜式中。
像是先付的「帆立貝松前漬，」以北海道松前產的昆布進行醃製，呈現出豐富多層次的口感。而前菜「發財盛合」包括八款象徵財運的菜式，每一道菜都象徵著繁榮與好運，還有日本新年必吃的麻糬，製作成的椀物「雞肉雜煮、白味噌湯」，以及烏賊包裹著蛋黃、蘿蔔泥及鮭魚卵攪拌而成的餡象徵多子多福的「鮪魚、鯛魚松皮造里、子寶烏賊」。
燒物部分，則有以西京白味噌進行醃製，搭配蘿蔔絲製成的菊花醬子的「金目鯛西京焼」。煮物「銀鱈煮付」則選用日本進口的銀鱈，濃郁的湯汁使魚肉更加美味。揚物「松葉蟹錦揚」則以選用了松葉蟹三個部分，有蟹腳、蟹螯和蟹肉等製成蟹肉可樂餅。
止肴「鮑和魚翅琥珀凍」以鮑魚湯汁、燙過的活鮑魚薄片和柴魚高湯煮過的魚翅製作琥珀凍，細緻可口。食事的「伊勢海老袱紗丼」則以龍蝦肉、長蔥、美白菇和蛋液絲滑地舖在米飯上，並搭配用龍蝦頭煮的味噌湯。最後，以本季草莓慕絲甜點搭配手刷抹茶，為餐宴劃上美好句點。「新春懷石料理」午、晚餐皆提供，需提前預約。
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