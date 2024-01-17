中華職棒／曾領510萬高薪簽約金！樂天桃猿25歲楊晉豪宣布引退
樂天桃猿今天宣布，內野手楊晉豪提出任意引退，告別球員生涯。樂天桃猿球團強力慰留，但還是無法讓楊晉豪選擇留在中華職棒，以25歲的年紀，就離開職棒舞台，而他曾在2017年獲得富邦悍將首輪指名，並以510萬簽約金加盟，2022年跟楊彬一起被交易到樂天，樂天送出王躍霖跟林澤彬。
記者吳政紘/綜合報導
楊晉豪是因為家庭因素離隊，球團強力慰留也沒辦法，他去年出賽35場、打擊率2成38。而原本看好他未來會是樂天內野陣中的解答，不過樂天放出郭嚴文、郭永維，卻沒想到楊晉豪提前離開球場。
楊晉豪過去有髖關節脫臼的狀況，這也是他天生的劣勢，但他也綁著束帶，努力復健，可惜在職棒舞台，他仍無法完整發揮。
他在職棒舞台只有出賽5年，112場出賽，加上打擊率2成28，4轟，14打點，提前跟球迷說再見。
樂天桃猿公告：
楊晉豪選手在今年初因家庭因素，向球團提出任意引退請求，球團依據聯盟規章規定予以同意，並於今日向中華職業棒球大聯盟完成申請程序，待聯盟公告後生效。
楊晉豪在2022年季中透過交易加入樂天桃猿，鮮明的應援口號讓球迷們印象深刻，球團衷心感謝晉豪這兩年對樂天的付出並予以肯定，也對晉豪的未來寄予無限祝福。