帛琉總統惠恕仁視訊恭賀　賴清德邀請出席520就職

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賴清德說，記得2022年11月，他代表總統蔡英文前往帛琉訪問，不僅受到總統惠恕仁的熱情接待，帛琉人民的溫暖與好客更是令人難忘。尤其在總統惠恕仁的導覽下，讓他親自見證帛琉的海洋觀光魅力。
賴清德說，與帛琉的交流非常重要。不僅是因為總統惠恕仁前年的盛情款待，更重要的是，中華民國台灣與帛琉共和國在公衛醫療、農漁畜牧、潔淨能源、基礎建設、數位合作、氣候變遷、教育訓練及婦女賦權等各項領域，都有密切的合作。未來，將持續加強雙方在這些領域的合作，並向帛琉人民展示台帛友誼的韌性與價值。
賴清德指出，他始終深信，民主使台帛兩國關係更緊密。期待未來雙方繼續攜手努力，進一步發展雙邊關係。最後再次感謝總統惠恕仁的祝福，並誠摯邀請參加5月的就職典禮。
惠恕仁說，首先代表帛琉人民誠摯恭喜賴清德、蕭美琴當選，此次選舉，展現出台灣人民對自由、民主的堅定支持。
惠恕仁說，相信賴清德將發揮領導力，並持續致力於印太區域的自由及開放。自己與賴清德友誼非常深厚，雙方曾多次會面。記得他第一次訪台時，雙方歡慶台帛旅遊泡泡啟動；賴也於前年訪問帛琉，見證兩國的友誼及夥伴關係。
惠恕仁指出，今年台帛將歡慶建交25周年，兩國雙邊關係強健且持續成長，在許多方面都可以看出，台灣是帛琉重要的夥伴，合作領域包括農漁業、醫療、教育及基礎建設，但他更感謝賴特別著力於旅遊觀光及經濟韌性方面，不只推廣旅遊泡泡，也在訪問帛琉時重啟華航至帛琉的直飛航班，希望未來能帶動更多航班。
惠恕仁再次表達恭賀之意，並感謝賴清德對於雙邊夥伴關係的堅定支持，也期待參加賴清德的就職典禮，以及未來以總統身分來訪帛琉。
惠恕仁強調，台帛要向國際展示兩國夥伴關係的韌性，以及雙邊關係穩健成長；同時也要告訴世界，堅定支持民主及法治，相信團結在一起，繼續互相支持，力量更大。
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