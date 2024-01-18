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企業發年終9成人人有獎！4成3依全薪計算　3成2要春節前一天才發

▲人力銀行調查顯示，今年願意發放年終獎金的企業占8成5，其中有9成是人人有獎。（示意圖／記者顏真真攝）
▲人力銀行調查顯示，今年願意發放年終獎金的企業占8成5，其中有9成是人人有獎。（示意圖／記者顏真真攝）

記者李琦瑋／台北報導

距離農曆春節不到1個月，各行各業陸續公布年終獎金，人力銀行今（18）日公布一項調查顯示，今年願意發放年終獎金的企業占8成5，其中有9成是人人有獎；至於要何時才會發放，有高達9成5的企業還沒發出， 其中3成2甚至要等到春節放假前一天才會給，上班族還得再等一等。

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1111人力銀行調查今天公布企業年終發放調查，7成8的企業表示，發放的年終已經回復到疫情前的水準，主要的發放依據也回歸過往的標準，包括個人績效占近6成、員工年資4成6、部門績效2成3；而在能夠領到年終的企業當中，高達9成是人人都領得到。

111人力銀行公關經理曾仲葳接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，今年年終給的最大方產業，工商業服務業（金融業）以1.93個月的，擠下資訊科技搶下第1名；排名第2的資訊科技業1.52個月，民生服務業則以平均1.45個月位居第3。年終較差的產業，包括媒體業、製造業、傳產業，平均約領不到1個月，主要是傳產、製造業對今年度景氣狀況持保守態度，對於年終獎金發放也轉趨保守。

儘管企業已經規劃年終獎金，但截至目前為止，有高達9成5的企業還沒發出，上班族的年終獎金想落袋為安還要再等一等，因為多數企業都是在農曆春節放假前一週才發放年終獎金（占34.7%），還有企業直到春節放假前一天才會發放年終獎金（占32.5%），能夠在前一個會計年度就發放年終的企業只有2.4%。

至於企業不發年終的主要原因，以一向沒年終4成3占比最高，其次是預估來年景氣不好減少支出3成2、採取其他獎金制度發放1成1，以及獲利不如預期占1成。

曾仲葳表示，辛勤工作了一年，年終獎金就像是總體檢，除了代表企業主的犒賞與肯定，也有讓員工過好年的寓意，從企業主的角度來看，發放年終主要原因包括，按照慣例都有（56.4%）、慰勞員工整年付出（45.6%）、獎勵績優員工（20.6%）、利潤與員工共享（15.8%）以及留住優質人才／搶才（11.8%），看出勞雇雙方對年終都有所期待，當然與員工大方分享獲利，也象徵企業對未來的展望與企圖，建議企業主即使沒有高額年終，也可以用年度獎金、紅利等方式，給予員工來年打拚的動力。

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