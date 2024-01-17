澳網／Djokovic澳網30連勝！3:1擊敗地主好手Popyrin 闖進第三輪
2024年澳洲網球公開賽男單次輪賽事，塞爾維亞世界球王Novak Djokovic今（17）日面對24歲的澳洲好手Alexei Popyrin，依舊打得艱辛，激戰4局後以6:3、4:6、7:6（4）、6:3取勝，晉級到第3輪，同時也也寫下在墨爾本公園的30連勝。
記者黃建霖/綜合報導
Djokovic這次澳網帶著右手腕傷勢出賽，狀態並非處於最佳，首輪他面對世界排名178名的克羅埃西亞選手Dino Prizmic，顯然並未處於最佳狀態，最終他以6:2、6:7（5:7）、6:3、6:4晉級。
此役Djokovic的戰況和上一輪有點相似，第2盤意外丟掉，第3盤則是一度落後，好在他在搶七局中以7:4順利拿下。第4盤也沒有再給Popyrin機會，以6:3關門成功，取得晉級門票。
來到生涯成績最好的大滿貫賽，Djokovic對本屆澳網的期望很深，他希望這裡能成為自己同時贏得4大滿貫和奧運金牌的第一站，並且成為網球成為史上第一位擁有25座大滿貫的球員。
Djokovic上一次在澳網輸球，是於2018年的第4輪敗給韓國鄭泫，這也是他自2007年後首度在澳網嘗到連敗。但在那之後，他拿下2019、2020、2021、2023這4年的冠軍，其中2022年他因為疫苗問題，最終無法參賽，因此並沒有打。算上今天這一戰，他正處於在這個賽場的30連勝。