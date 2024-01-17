謝震廷遭前任控施暴不付房租！曬證據反擊 「不再忍讓絕對提告」
歌手謝震廷日前因為與前女友在街頭發生口角衝突，鬧上媒體版面，之後他開直播還原事發經過，並指控前女友不願退還押金6萬至9萬元，導致兩人發生金錢糾紛，女方在今（17）日稍早反咬他施暴，甚至長期拒付房租，謝震廷則在IG曬出證據並回應：「我不會再忍讓，絕對到法院提告。」
記者吳雨婕／綜合報導
謝震廷前女友表示，交往初期和謝震廷同住在租屋處，由於雙方生活習慣差異過大，加上男方不願意支付房租，所以一度鬧分居，後來和好後決定一起搬家。因為謝震廷沒有支付過房租，所以雙方協調新家的押金由謝震廷全額負擔，退租時各拿回一半，可是分手後男方卻要求拿回全額押金，以及一半的傢俱費用，雙方喬不攏所以發生爭執。
針對前女友的指控，謝震廷在IG貼出轉帳紀錄澄清有支付房租，以及女方爆粗口狂罵的影片反擊，並發文提到：「不論真相到底為何，我的名譽與清白早已不復在，身為公眾人物，我必須要承受更多的壓力與罵名，以往我會隱忍，不管對錯全吞下去就對了，但本次事件已上升到需要警方出面處理以及法律、法庭上的證明，且我的押金與採購家具的費用依舊被蔡小姐所侵佔，所以我不會再忍讓，絕對到法院提告。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道