王必勝要蔣萬安為造謠高端合約道歉 北市府反嗆顛倒是非
高端疫苗採購案在2024大選中再度成為攻防焦點，疾管署於昨日提前公開疫苗合約，但遭台北市長蔣萬安批評是「打開另一個潘朵拉的盒子」，衛福部次長王必勝今（17）日反嗆，評論前先為造謠合約封存30年道歉。對此，北市府發言人殷瑋痛批「中央檢討地方、執政檢討在野」，要求當時站在國會監督立場的蔣萬安道歉，「是非可以這樣顛倒嗎」？
記者呂炯昌／台北報導
北市政府發言人殷瑋表示，衛福部此前多次反對公開合約，而近日高端合約的公開，相當於直接打臉衛福部、王必勝、陳時中等人長期以來的態度；民進黨執政8年，接下來還有4年將手握執政權，卻不思負責、不知反省、不願道歉，甚至「中央檢討地方、執政檢討在野」，要求當時站在國會監督立場的蔣萬安道歉，「是非可以這樣顛倒嗎」？
殷瑋表示，2022年8月19日國民黨立院黨團就公布了審計部8月5日函覆立法院的內容指出：「疫苗採購專案查核結果按衛生福利部的認定為密件，本件於140年2月25日解密」，事實俱在，此前民眾對於高端是否為黑箱的質疑其來有自。
殷瑋進一步提到，根據媒體報導，2022年8月26日時任中央流行疫情指揮中心指揮官的王必勝，公然表示高端的採購合約「不管誰執政都不會公開」、「這個事情，我們不會去犯這個錯誤」；如今合約公開，潘朵拉的盒子打開，該道歉的是誰？社會自有公評。