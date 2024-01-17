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外資提錢走！台股2天慘跌近400點　國安基金喊話了

▲台股兩天慘跌近400點，外資更大賣台股逾千億元，國安基金也喊話了。（圖／NOWnews資料照）
▲台股兩天慘跌近400點，外資更大賣台股逾千億元，國安基金也喊話了。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

台股跌不停，累計2個交易日已跌掉近390點，外資更連3天大砍台股達1324億元。對此，國安基金官員今（17）日表示，主要受到國際情勢影響，但台股跌幅相對其他亞洲股市小，而且成交量還有3千億元以上，顯示逢低承接力道仍強，加上出口也轉正成長，國內外機構也預估，台灣今年經濟成長率有3%以上，整體基本面還是好的，台股不能只看1天、2天，國安基金會會密切注意美股及國際政經情勢變化。

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台股今日再跌185.08點，終場收在17161點，跌幅為1.07%，成交量3820.42億元，累計2天台股已跌掉390點，外資今日也創下單日第3大賣超782.22億元，累計3天在台股提款達1324億。

對於外資大逃殺，台股跌不停，國安基金官員說，外資也不是第一次這樣，市場一有風吹草動，外資反應都很快，而台股雖然下跌，但比起其他亞股，台股表現相對平穩，包括港股、韓股、陸股跌幅都較台股大，只有日股跌幅比台股好一些。

此外，這兩天台股成交量也還有3000億元以上，國安基金官員說，這顯示低檔承接力道強，投資人對台股仍具信心，加上出口已轉正成長，國內外研究機構也預估台灣今年經濟成長率會有3%以上，整體基本面還是好的，經濟是往好的方向走。

國安基金官員強調，台股常受到國際股市連動，後續將持續關注美股動向及國際政經情勢變化，不過，台股並非只看1天、2天或單一事件，還需觀察一段時間，後續將密切注意。

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