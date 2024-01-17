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Range Rover House體驗極致的現代奢華，新年式車款同步亮相

▲ Range Rover House體驗極致的現代奢華，新年式車款同步亮相
▲ Range Rover House體驗極致的現代奢華，新年式車款同步亮相

Carture 車勢文化

延續「House of Brands」策略，JLR其全新的企業識別將以Range Rover、Defender、Discovery和Jaguar四大品牌獨立溝通。

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為突顯JLR各品牌的獨特基因，JLR Taiwan於新竹舉辦全台首場「Range Rover House」品牌活動，以Range Rover所代表的時尚與現代奢華為精神主軸，Range Rover House品牌活動採私人邀請制，活動邀請包括CN Flower創辦人凌宗湧、知名剪紙藝術家楊士毅、資深藝術拍賣官陸潔民等設計美學領域大師親臨現場，透過他們深根美學領域所擁有的獨到見解，品味Range Rover簡約奢華的設計理念，並透過獨家展示的SV Bespoke訂製套件，體驗專屬的SV Bespoke高級車輛訂製服務。晚宴特邀榮獲米其林餐盤推薦餐廳JE Kitchen主廚Jimmy Huang執掌私人晚宴，諸多活動體驗結合現場展出包括：旗艦之作Range Rover SV LWB長軸、Range Rover SV SWB標準軸與彰顯動態奢華的Range Rover Sport等共三輛全新年式車款，感受以Range Rover為名，當今世上獨一無二的現代奢華氛圍。

JLR Taiwan台灣捷豹路虎總經理，Garth Turnbull表示：「Range Rover作為JLR重要的品牌，不僅是世人豪華休旅車型的第一印象，Range Rover更代表著一種經典與現代奢華完美結合、體現精緻生活的最佳選擇。透過Range Rover House這場精心策畫的活動，我們希望傳遞全新世代Range Rover全車系所帶給世人對於當代豪華移動豪華的全新體驗。」

為傳達Range Rover簡約設計理念，新年式全車系外觀全面搭載家族化水箱護罩，確保Range Rover各車款一致的車身印象。車內延續簡約設計，將實體操作按鍵無縫整合至中央懸浮式曲面觸控螢幕，大面積的留白實現更為簡約時尚的車艙氛圍，新增隱藏置物空間並具備更為實用的無線充電設備。座椅標配溫莎真皮，另有半苯胺頂級真皮與以兼具永續理念的Ultrafabrics人造皮革可供選擇，結合多種飾面材質與尖端舒適科技配備鋪陳現代奢華質感氛圍。

全車系導入最新次世代Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，清晰直覺的操作介面新增位於兩側固定式欄位，整合主要常用的車輛控制功能例如：媒體、音量、空調溫度和導航為快捷鍵進行直覺快速的操作，系統支援Apple CarPlay、Android Auto無線連結與SOTA無線軟體更新功能，諸多尖端連結科技提供快速便利的操作流程，確保將時間留給車主享受Range Rover所帶來現代奢華的駕馭體驗。

採用當今最為先進的攝影技術，包括360度 3D環景系統與ClearSight電子後照鏡，提供更為安心的駕馭體驗。此外，新年式車型皆提供最為先進的車內空氣品質管理系統可供選擇，透過監測與控制車內二氧化碳與懸浮微粒等物質，打造全車乘員舒適潔淨的身心靈放鬆空間。

陸上頂級奢華旗艦，Range Rover

世上首輛豪華休旅車型Range Rover承襲50年載的風華淬鍊，第五代車型透過現代美學融合經典設計元素，重新勾勒新時代設計語彙，造就不可錯認的優美身形。車內簡約的中控台設計由13.1吋曲面觸控螢幕與13.7吋全數位儀表組成，頂級材質堆疊奢華車室空間，出類拔萃的細節設計展現令人驚嘆的現代感，營造猶如陸上遊艇般的豪奢感受。

活動現場展出新年式Range Rover SV車型 LWB長軸版車型，由SVO特殊車輛部門傾心淬鍊，針對真正層峰後座買家而設計，完美詮釋極致奢華旗艦作品。搭載4.4L V8雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力提升至615PS，提供更為遊刃有餘的充沛動力；選配專為層峰人士精心打造的SV Signature Suite四座旗艦套件，後排座椅具加熱、冷風、記憶與熱石按摩功能，電動升降的腿靠與扶手也具備加熱功能，相關操作可透過中央固定式扶上手的8吋螢幕進行操作，電動摺疊桌收納其中，需要時一鍵優雅升起；後座隱藏式冷藏室可典藏香醇，隨時與同行賓客共享品味人生，營造極致尊榮的總裁級專屬空間。

彰顯極致動態奢華，Range Rover Sport

Range Rover Sport做為Range Rover家族中最具運動化的成員，承襲Range Rover精緻、設計與強悍的性能三大特點，成就最具動態奢華氛圍的Range Rover車型。現場展示車外觀選配SV Bespoke超金屬漆 - 霧面艾格峰灰，新年式車型更有22吋輪框可供選配，提供更為運動化的外觀選擇。中控台與Range Rover採用相同配置，刪去法的簡約設計，使新年式車型更顯簡約大氣。可選配的英國鑑賞級Meridian Signature Surround旗艦級數位化環繞音響系統，具備頭枕喇叭與主動式道路降噪功能，多達29支的車內揚聲器全面營造極致奢華的聽覺享宴。

第三代Range Rover Sport全球發表之際，透過衝上冰島大壩逆流而上的強悍實力，再次與世人證明其強悍性能。在卓越的動態表現下，新年式車型更推出Stormer Handling Pack操控套件可供選配，套件包括電子主動式後軸差速器、四輪轉向、可調式地形反應系統與Dynamic i動態設定系統、雙閥式電子氣壓懸吊與動態反應系統，全方位提升的車輛動態反應，提供更為富饒的駕馭樂趣。

Range Rover為名，全新年式正式抵台

Range Rover全車系由頂級旗艦至緊湊型都會潮旅皆承襲Range Rover經典的設計元素，透過簡約的設計語彙重新定義現代奢華。新年式車型將以更為簡約的設計與搭載多項尖端配備，提供台灣消費者移動奢華的全新最佳選擇。全新年式Range Rover全車系將陸續上市，更多銷售資訊請洽全台授權經銷商。

全新年式Range Rover 各車型建議售價
車型

 編成

 2024年式
Range Rover

 Range Rover D350 SE SWB

 597萬元
Range Rover P400 SE SWB

 597萬元
Range Rover P400 HSE LWB

 641萬元
Range Rover P400 HSE 7-SEAT LWB

 645萬元
Range Rover P400 Autobiography LWB

 709萬元
Range Rover SV

 Range Rover SV P615 SWB

 883萬元
Range Rover SV P615 LWB

 988萬元
Range Rover Sport

 Range Rover Sport D300 Dynamic SE

 462萬元
Range Rover Sport P400 Dynamic SE

 474萬元
Range Rover Velar

 Range Rover Velar P250 S

 313萬元
Range Rover Velar P250 Dynamic SE

 353萬元

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