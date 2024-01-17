▲ Range Rover House體驗極致的現代奢華，新年式車款同步亮相

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為突顯JLR各品牌的獨特基因，JLR Taiwan於新竹舉辦全台首場「Range Rover House」品牌活動，以Range Rover所代表的時尚與現代奢華為精神主軸，Range Rover House品牌活動採私人邀請制，活動邀請包括CN Flower創辦人凌宗湧、知名剪紙藝術家楊士毅、資深藝術拍賣官陸潔民等設計美學領域大師親臨現場，透過他們深根美學領域所擁有的獨到見解，品味Range Rover簡約奢華的設計理念，並透過獨家展示的SV Bespoke訂製套件，體驗專屬的SV Bespoke高級車輛訂製服務。晚宴特邀榮獲米其林餐盤推薦餐廳JE Kitchen主廚Jimmy Huang執掌私人晚宴，諸多活動體驗結合現場展出包括：旗艦之作Range Rover SV LWB長軸、Range Rover SV SWB標準軸與彰顯動態奢華的Range Rover Sport等共三輛全新年式車款，感受以Range Rover為名，當今世上獨一無二的現代奢華氛圍。
JLR Taiwan台灣捷豹路虎總經理，Garth Turnbull表示：「Range Rover作為JLR重要的品牌，不僅是世人豪華休旅車型的第一印象，Range Rover更代表著一種經典與現代奢華完美結合、體現精緻生活的最佳選擇。透過Range Rover House這場精心策畫的活動，我們希望傳遞全新世代Range Rover全車系所帶給世人對於當代豪華移動豪華的全新體驗。」
為傳達Range Rover簡約設計理念，新年式全車系外觀全面搭載家族化水箱護罩，確保Range Rover各車款一致的車身印象。車內延續簡約設計，將實體操作按鍵無縫整合至中央懸浮式曲面觸控螢幕，大面積的留白實現更為簡約時尚的車艙氛圍，新增隱藏置物空間並具備更為實用的無線充電設備。座椅標配溫莎真皮，另有半苯胺頂級真皮與以兼具永續理念的Ultrafabrics人造皮革可供選擇，結合多種飾面材質與尖端舒適科技配備鋪陳現代奢華質感氛圍。
全車系導入最新次世代Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，清晰直覺的操作介面新增位於兩側固定式欄位，整合主要常用的車輛控制功能例如：媒體、音量、空調溫度和導航為快捷鍵進行直覺快速的操作，系統支援Apple CarPlay、Android Auto無線連結與SOTA無線軟體更新功能，諸多尖端連結科技提供快速便利的操作流程，確保將時間留給車主享受Range Rover所帶來現代奢華的駕馭體驗。
採用當今最為先進的攝影技術，包括360度 3D環景系統與ClearSight電子後照鏡，提供更為安心的駕馭體驗。此外，新年式車型皆提供最為先進的車內空氣品質管理系統可供選擇，透過監測與控制車內二氧化碳與懸浮微粒等物質，打造全車乘員舒適潔淨的身心靈放鬆空間。
陸上頂級奢華旗艦，Range Rover
世上首輛豪華休旅車型Range Rover承襲50年載的風華淬鍊，第五代車型透過現代美學融合經典設計元素，重新勾勒新時代設計語彙，造就不可錯認的優美身形。車內簡約的中控台設計由13.1吋曲面觸控螢幕與13.7吋全數位儀表組成，頂級材質堆疊奢華車室空間，出類拔萃的細節設計展現令人驚嘆的現代感，營造猶如陸上遊艇般的豪奢感受。
活動現場展出新年式Range Rover SV車型 LWB長軸版車型，由SVO特殊車輛部門傾心淬鍊，針對真正層峰後座買家而設計，完美詮釋極致奢華旗艦作品。搭載4.4L V8雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力提升至615PS，提供更為遊刃有餘的充沛動力；選配專為層峰人士精心打造的SV Signature Suite四座旗艦套件，後排座椅具加熱、冷風、記憶與熱石按摩功能，電動升降的腿靠與扶手也具備加熱功能，相關操作可透過中央固定式扶上手的8吋螢幕進行操作，電動摺疊桌收納其中，需要時一鍵優雅升起；後座隱藏式冷藏室可典藏香醇，隨時與同行賓客共享品味人生，營造極致尊榮的總裁級專屬空間。
彰顯極致動態奢華，Range Rover Sport
Range Rover Sport做為Range Rover家族中最具運動化的成員，承襲Range Rover精緻、設計與強悍的性能三大特點，成就最具動態奢華氛圍的Range Rover車型。現場展示車外觀選配SV Bespoke超金屬漆 - 霧面艾格峰灰，新年式車型更有22吋輪框可供選配，提供更為運動化的外觀選擇。中控台與Range Rover採用相同配置，刪去法的簡約設計，使新年式車型更顯簡約大氣。可選配的英國鑑賞級Meridian Signature Surround旗艦級數位化環繞音響系統，具備頭枕喇叭與主動式道路降噪功能，多達29支的車內揚聲器全面營造極致奢華的聽覺享宴。
第三代Range Rover Sport全球發表之際，透過衝上冰島大壩逆流而上的強悍實力，再次與世人證明其強悍性能。在卓越的動態表現下，新年式車型更推出Stormer Handling Pack操控套件可供選配，套件包括電子主動式後軸差速器、四輪轉向、可調式地形反應系統與Dynamic i動態設定系統、雙閥式電子氣壓懸吊與動態反應系統，全方位提升的車輛動態反應，提供更為富饒的駕馭樂趣。
以Range Rover為名，全新年式正式抵台
Range Rover全車系由頂級旗艦至緊湊型都會潮旅皆承襲Range Rover經典的設計元素，透過簡約的設計語彙重新定義現代奢華。新年式車型將以更為簡約的設計與搭載多項尖端配備，提供台灣消費者移動奢華的全新最佳選擇。全新年式Range Rover全車系將陸續上市，更多銷售資訊請洽全台授權經銷商。
| 全新年式Range Rover 各車型建議售價
| 車型
| 編成
| 2024年式
| Range Rover
| Range Rover D350 SE SWB
| 597萬元
| Range Rover P400 SE SWB
| 597萬元
| Range Rover P400 HSE LWB
| 641萬元
| Range Rover P400 HSE 7-SEAT LWB
| 645萬元
| Range Rover P400 Autobiography LWB
| 709萬元
| Range Rover SV
| Range Rover SV P615 SWB
| 883萬元
| Range Rover SV P615 LWB
| 988萬元
| Range Rover Sport
| Range Rover Sport D300 Dynamic SE
| 462萬元
| Range Rover Sport P400 Dynamic SE
| 474萬元
| Range Rover Velar
| Range Rover Velar P250 S
| 313萬元
| Range Rover Velar P250 Dynamic SE
| 353萬元