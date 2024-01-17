▲ 藍寶堅尼銷售突破紀錄 年成長率10% 突破一萬輛大關

我是廣告 請繼續往下閱讀
在Audi收購Lamborghini藍寶堅尼以前，他們專注於只做一輛車，每年賣個幾百輛就已經足夠了，即便是15年前，Audi接管以後他們有了兩個產品線，不過產量依舊不高，因為都是超級跑車，每年有個幾千輛的銷售成績就已經相當不錯，而現在2023年他們的成績來到了驚人的10,112輛，這是該公司60年來首次突破1萬輛大關，對比2022年的銷售數字成長了10%，而且這還沒有新型的油電混合動力車款Revuelto的加持，這輛車雖然在2023年就已經展出，但是要到今年才會開始交付車輛。
而之所以可以突破1萬輛，這是因為Urus超級休旅車，在2023年交出了6,087輛的驚人成績，而今年將被新型油電動力超跑取代的Huracan的銷售量為3,962輛，也比2022年的3,113還要更高，大牛部分Avantador因為處於產品末期，因此只賣出了12輛，不過原廠還有販售Countach之類的51輛特殊車款。展望未來，當Reveulto、Huracan的後繼產品、混合動力的Urus以及即將推出的純電車款都出現時，他們的銷售表現將會再創高峰，預計在10年內他們會將年銷售量推高至13,000輛以上，看來超跑市場依舊有著相當驚人的拓展性。