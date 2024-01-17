逾250位超級富翁連署！在達沃斯向世界領導人喊話：對我們多課稅

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公開信中表示，訴求很簡單，就是敦促各國政府對於社會中最最富有的那群人徵收更高的財富稅。公開信強調，這樣並不會對超級富豪們的生活造成太大影響，超級富豪們的家人或是整個國家經濟也不會因此受害，相反，將可讓這些被積聚的私人財富再次用來投資於民主社會的未來。
推動這封公開信連署的非政府組織樂施會（Oxfam）表示，自2020年以來，全球最富有的5個人的財富再度翻倍，照這趨勢發展下去，全球第一個身家破兆美元的富翁將在10年內誕生，而這對財富分配來說，絕對不是一個好消息。
參與連署的阿比蓋爾表示，綜觀歷史，當社會大眾長期處於極度不滿的情緒中，爆發革命就是不可避免的，如今各地民粹主義盛行，說明了這樣的現象已經在發生，群眾正在不滿。
阿比蓋爾認為，對於超級富豪課徵更多的稅，可以成為保護國家穩定的解決方案，道理大家都懂，欠缺的只是政治人物執行的決心與毅力。
根據「Survation」進行的一項民意調查，來自G20國家中最富有的前5％的2300多位受訪者中，高達74％的人支持提高財富稅，以改善公共服務並解決通貨膨脹帶來的生活成本暴增危機。有54％的受訪者認同，財富高度集中在特定階級人士的現象已經成為民主制度的威脅。