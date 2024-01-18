T1／台新戰神宣布網羅禁區大將 科倫紐克曾是烏克蘭國家隊主力
T1職籃聯盟台北台新戰神今宣布禁區大將中鋒科倫紐克(Vladyslav Koreniuk)加盟，現年30歲來自烏克蘭的科倫紐克，身高210公分，自2010年參與烏克蘭聯賽開啟職業生涯，先後於波蘭、中國、立陶宛、法國征戰，並多次入選烏克蘭國家代表隊，2022-2023賽季參與阿拉伯聯賽，繳出場均21.4分、17.9籃板。總經理林祐廷看中其身材優勢，能於內線進攻提供強大火力，也能以強悍的防守捍衛禁區，「期盼科倫紐克能與恩多組成戰神雙塔坐鎮禁區，為團隊守護勝利。」
記者廖聿偉/綜合報導
披上30號戰袍的科倫紐克，2023年賽季加盟中國NBL江西贛馳，貢獻場均18.8分、12.5籃板、1.5助攻，過去2017、2018賽季也曾於中國NBL出賽，憑藉著良好的身材條件，掌握絕佳內線優勢，總計三個賽季場均23.2分、13.1籃板、1.8助攻。對於亞洲生活不陌生的他，簡單的生活用語、場上的中文溝通也難不倒，談及自己賽季的目標，科倫紐克說：「盡力完成教練給予我的任務，全力幫助隊友，幫助團隊拿下勝利。」代理總教練許皓程相信科倫紐克能以強悍的體格條件，為球隊鞏固禁區，期許他能成為戰神內線不可或缺的「雙十製造機」。
考量整體球隊陣型與團隊表現，臺北戰神提前與前鋒皮朋終止合約，於例行賽出賽九場的皮朋，貢獻場均10.4分、5.3籃板，總經理林祐廷表示：「感謝皮朋這段時間的付出與努力，祝福他未來一切順利。」