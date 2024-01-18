MLB／上澤直之合約細節曝光！火腿目前僅拿到20萬台幣入札金
日職日本火腿王牌上澤直之在入札期最後一天，宣布與大聯盟坦帕灣光芒（MLB）簽下一份附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，美媒《美聯社》也公布合約細節，「若上澤直之順利在進入大聯盟名單，日本火腿最多可以拿到51萬6250美金（約1600萬台幣）的入札金，但目前確定只能拿到6250美金（約20萬台幣）的入札金。」
記者張志宇／綜合報導
有關上澤直之的合約細節，根據《美聯社》指出，「簽約金為2萬5000美元，若被光芒球團放入40人名單內，將能得到250萬美元的薪資，但若是只在小聯盟出賽僅能拿到22萬5000美元的薪資。」
此外在上澤直之的合約中還包括90萬美元的激勵獎金，若本季上澤直之能在大聯盟投滿80局則有10萬美金，其中只要上澤直之每多投10局，就會多追加10萬，最多新增至160局。
至於日職日本火腿能收到上澤直之合約的15％入札金，但目前上澤直之還未確定是否從大聯盟開季，目前確定只能拿到6250美元的入札金，但若是上澤直之確定升上大聯盟，火腿隊最多能拿到51萬6250美元的入札金。
上澤直之在2023賽季為日本火腿鬥士出賽24場，吃下170局繳出9勝9敗、124K、防禦率為2.96（生涯第2低僅次於2021球季），在日職算是一位「中規中矩」的二號投手，日職9年生涯則是出賽173場拿下70勝62敗、防禦率3.19、三振913次的成績。