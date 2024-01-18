UBA／經典對決！只花1.8秒罕見「準絕殺」　文化楊保羅驚奇當英雄

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第三節一度39：30領先9分，但文化先被追成1分差進入末節，終場前22.1秒，再被臺師林韋愷跳投加罰「三分打」，反以57：59落後2分，最後2秒先發已打21分鐘、但1分未得的後衛黃冠維切入被犯規，他第一罰中，第二罰碰框彈出，雙方七手八腳爭搶籃板，亂軍中臺師球員把球撥掉，意外落在站在籃下的文化大五前鋒楊保羅手上，他順勢一鉤球進，兩人聯手另類「三分打」，60：59文化超車。
裁判與紀錄台確認後，臺師還有0.2秒最後一擊，發邊球長傳出界，戲劇破表，文化就靠「黃楊配」這只花1.8秒的罕見「準絕殺」，1分逆襲臺師。
文化大學本階段迄今3戰拿2勝，第一階段苦澀的7連敗後，稍稍止血回溫，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽累計2勝8敗，保級仍持續亮紅燈。
臺師先落後再超前，眼看贏球有望，若黃冠維2罰2中，剩2秒就算最後一擊無功，至少還有延長賽可打，不意黃冠維第二罰失手竟因禍得福，如此形式逆轉勝，雙方如洗三溫暖，臺師尤像煮熟的鴨子飛掉，本階段首敗，累計6勝4敗，尋求105學年起連8季晉八強，小添變數。
老爸來自烏拉圭、老媽是花蓮原住民、而有「本土洋將」封號的楊保羅說：「這是我生涯首度絕殺（或準絕殺），且是用這種方式逆襲，連自己都嚇一跳，因黃冠維第二罰時，臺師球員全都圍繞及卡住我們的外援阿美，我溜到籃下，球幸運落到我手上，順勢鉤射中，而這一招我平常有在練，沒想到今天竟派上用場。」