▲ 熱血魂仍在，Mazda將重啟轉子引擎開發部門，離Iconic SP成真又更近一步

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在人馬一體之前最代表Mazda精神的莫過於轉子引擎，其運轉特性能讓小排量引擎產生高性能，但同時排汙與零件壽命卻是一大致命傷，隨著排汙規範漸趨嚴苛，Mazda不得不在2012年將最後一款搭載轉子引擎的RX-8停產，由於轉子引擎已被閒置不用，因此2018年也解散了轉子引擎開發團隊。
如今動力系統正處於轉型過程，為因應趨勢Mazda也推出MX-30，但可惜就是續航里程不符消費者需求，因此為改善此情況Mazda讓塵封已久的轉子引擎再度上陣，不過這次不是主角，而是植入MX-30車上擔任增程發電機角色。關於轉子引擎近日在東京改裝車展接受媒體訪問時，Mazda突如其來的宣布將在2/1成立轉子引擎開發團隊，並表示此決策又離Iconic SP概念車成真更近一步。
之所以多次提到Iconic SP概念車，因為Iconic SP概念車就是採用電池搭配轉子引擎擔任增程發電系統，雖然Iconic SP概念車車長僅4,180mm，在其空間規劃則可以輕鬆放置兩人行李，而365hp馬力輸出更提供充滿樂趣的駕駛體驗，最重要的就是轉子引擎的增程用途，讓享受駕馭之餘不用擔心續航里程，最後也暗示其實Iconic SP概念車已經在開發中，當然轉子引擎開發部門才要成立，因此距離Iconic SP量產還要幾年時間。