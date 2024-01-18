三星Galaxy S24聚焦AI　「即時通話翻譯」廖阿輝：比預期還好

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被三星譽為曠世旗艦新作的Galaxy S24 系列，透過自家的Galaxy AI技術，打造首款AI手機。以AI的運用來說，科技達人廖阿輝認為，三星沒有強調要先插旗哪些新功能上，反而著眼於消費者的使用體驗。在亮點的部分，通話即時翻譯讓他印象深刻，因相關服務目前只有Google針對英語系國家釋出，這次三星Galaxy S24 系列有支援中文，等於是唯一一個沒有侷限在英文語系的裝置，廖阿輝實際體驗後認為「感覺比預期的還要好」。
同時這次也加入了「錄音轉文字」，可以感覺到三星更加重視用戶體驗。至於AI也能支援照片智慧編輯，廖阿輝表示，嚴格來說，並不是算創新，但就是更加平民化，以往可能在電腦上才能使用，現在手機就能輕鬆編輯。
相機部份還是有進步，最明顯的差異，就是望遠鏡頭從5倍1000萬畫素改成5倍的5000萬畫素，且在低光源下表現下應該會更好。至於往年都為特別強調的S Pen，今年沒有多作著墨，是功能已經到天花板？還是沒戲唱？廖阿輝中肯回應「應該是說S Pen功能已經很完整了，所以其實也不需要再有更多的突破。」
此外，根據以往經驗，台灣往往會在發表會後沒幾天公布開賣資訊，改成鈦金屬材質的S24 UItra會持續熱賣嗎？廖阿輝認為實際上質感還不錯，但還是要看市場接受度，可以預期S24 UItra會是星粉主攻，但這次 S24+ 感覺會是比較大的升級，包含螢幕、電量都很接近Ultra，如果不是一定要S Pen，S24+會是一個更划算的選擇。