自由車／ 環台賽推出BMX小輪車全國賽 讓孩子成為中華隊的一員
「2024國際自由車環台公路大賽」讓孩子圓當上「中華隊」選手夢想，今年主辦單位中華民國自由車協會將於3月10日環台賽臺北市站當天，舉辦「全民單車嘉年華- Push Bike滑步車 暨 BMX小輪車全國賽」。本次活動獲得官方授權認證，不僅讓您的孩子擁有中華隊兒童版車衣之外，每位完賽選手皆有完賽獎牌，各分組前三名選手頒發獎牌、獎品及獎狀，更將站上環台賽一級賽事頒獎台接受頒獎。
記者廖聿偉/綜合報導
中華民國自由車協會希望透過這項自由車頂尖賽事，吸引更多愛好單車運動的朋友，並培養國人對單車運動的熱愛及支持，今年規劃了Push Bike滑步車組別外，也特別規劃BMX小輪車組別，讓2歲到12歲的小朋友們都可以來參加，主辦單位更結合了嘉年華型態，規劃出許多大人小孩都喜歡的單車嘉年華主題，小朋友與家長不僅可以近距離觀賞最高水準的自由車競賽，也可以現場體驗單車嘉年華周邊活動。
活動現場除了Push Bike滑步車和BMX小輪車賽事外，大會特別邀請了動力家極限運動團隊，為現場觀眾表演「極限單車秀」，小小選手除了可以觀賞到難得一見的極限單車秀，同時還可以看到環台賽國際選手們競輪比拚，更可以為環台賽中華五虎將加油。
今年Push Bike滑步車 暨 BMX小輪車全國賽，限額240名，報名參加者即每人可擁限量版Chinese Taipei中華隊兒童版車衣及完賽獎牌，報名組別有滑步車-２歲組(2歲以上-未滿3歲)、滑步車-３歲組(3歲以上-未滿4歲)、滑步車-４歲組(4歲以上-未滿5歲)，滑步車-５歲組(5歲以上-未滿6歲)、滑步車-６歲組(6歲以上-未滿7歲)、小輪車-兒童組(4歲以上-未滿7歲)、小輪車-小童組(7歲以上-未滿10歲)、小輪車-大童組(10歲以上-未滿12歲)。