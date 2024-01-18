虎航大促銷今10:00開賣！最低單程899元起 4國家18個航點一次看
▲台灣虎航又有促銷機票，今（18）日10:00開賣，可預訂日期為即日起～05月31日。此次計針對4個國家、共計18個航點，最低價有單程未稅價899元起。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-01-18 08:15:00
台灣虎航又有促銷機票，此次推出「TIGER WOW新春快樂」促銷，將於今（18）日10:00開賣，至明（19）日 23:59，可預訂日期為即日起～2024年05月31日。此次促銷航線相當多，針對4個國家、共計18個航點，最低價的是台北/台中/高雄飛往澳門，單程未稅價899元起，最熱門的台北/高雄飛往東京（成田）或是大阪（關西），都是單程未稅價2,099元起。
這次台灣虎航的促銷可預訂旅行日期為即日起～2024年05月31日，此區段日期涵蓋農曆春節連假與清明節檔期、日本黃金週，提醒這些日期可能都較無低價票可搶。此外，本次高雄到大阪，還有澳門/曼谷等航線，可預訂的優惠日期只到3月30日。另外新春還加碼，2024年2月08日～2024年02月14日，只要輸入折扣碼：【ITMOKR24】，將享有優惠88折，但是此優惠無法與前述的促銷機票之優惠同時使用。 整理此次所有優惠航線，標示皆為單程未稅價： 📍 日本航線 台北/高雄-成田 2,099元起 台北/高雄-關西 2,099元起（高雄可預訂優惠到3月30日） 台北/高雄-福岡 1,999元起 台北-新千歲 2,599元起 台北-羽田 2,099元起 台北-仙台 3,099元起 台北-茨城 1,899元起 台北-岡山 1,899元起 台北-函館 3,299元起 台北-新潟 2,699元起 台北-佐賀 2,299元起 📍 ▲虎航此次促銷，最低價的是台北/台中/高雄飛往澳門，單程未稅價899元起，最熱門的台北/高雄飛往東京（成田）或是大阪（關西），都是單程未稅價2,099元起。（圖／資料照，可樂旅遊） 韓國航線 台北-仁川 1,999元起 台北-釜山 1,999元起 台北-大邱 1,699元起 台北-濟州 2,299元起 高雄-金浦 1,999元起
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東南亞航線（可預訂優惠日期到3月30日） 台北-曼谷 1,799元起
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港澳航線（可預訂優惠日期到3月30日） 台北/台中/高雄–澳門 899元起
低成本航空之外，奢華的阿聯酋航空也推出限時優惠，自即日起至2月1日凡購買前往杜拜的機票或在當地停留8小時以上的旅客，即可免費獲得當地兩大旅遊勝地—未來博物館（Museum of the Future）和亞特蘭蒂斯Aquaventure水上樂園（Atlantis Aquaventure）的入場券。活動限定旅遊期間為2024年1月15日至3月31日之間的機票。該優惠適用於所有艙等與透過阿聯酋航空官網、客服中心、售票辦事處及旅行社所購買的機票，最晚須在班機抵達杜拜前的96小時兌換完畢。
▲即日起購買阿聯酋航空前往杜拜的機票或在當地停留8小時以上的旅客，將可免費暢遊亞特蘭蒂斯Aquaventure水上樂園及未來博物館。（圖／阿聯酋航空提供）