入冬最強寒流要來了！氣溫「連跌5天挑戰6度」 全台灣這3天最冷
入冬最強寒流要來了！氣象專家吳德榮表示，今（18）日以及明天天氣晴朗穩定，不過到了週六開始受到鋒面影響，天氣轉涼有雨；從週日起鋒後的「緩進式寒潮（流）」逐漸南下，預估在下週二至週四清晨氣溫會降到最低，部分平地最低氣溫可以降到6度左右，而且天氣是「極溼冷」，民眾可要做好防寒準備。
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天以及明天把握最後兩天好天氣，各地白天氣溫續升，早晚涼；而今天各地區氣溫，北部13至27度，中部14至28度，南部13至29度，東部11至28度。
吳德榮提到，週六受到鋒面影響，天氣轉涼，中部以北及東半部轉有局部雨，南部亦有局部短暫雨的機率，週日開始，鋒後的「緩進式寒潮（流）」逐漸南下，預估週日、下週一（21、22日）將氣溫逐日下降，漸轉冷。
至於最冷時段是何時？吳德榮說，下週二至週四晨（23日至25日晨）氣溫降至最低，將觸及「寒流」定義（台北觀測站≦10度），部分平地的最低氣溫約可降至6度左右，其天氣「極度濕冷」，民眾應該注意保暖，防寒害。
而中央氣象署直接明示下週寒流，中部以北低溫普遍為攝氏6至8度，讓許多民眾回憶起2016年霸王級寒流，彭啟明提到，氣象上沒有霸王級的定義，只是形容詞而已，無法描述真的多冷，但若以目前預測的低溫，空曠地區可能再少攝氏3至4度，的確是很有感，尤其是學測後的降溫要特別注意。