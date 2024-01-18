柯盈配參選50天！吳欣盈坦言開票之夜想哭 曝企業角度看藍白不合
2024總統大選由民進黨「賴蕭配」勝選，民眾黨副總統候選人吳欣盈17日接受媒體專訪時，坦言「藍白陣營不合，從企業的角度來盤算，贏的機會算很低」，在開票之夜還是有點想哭，因為覺得對支持者很抱歉，讓大家失望了。
記者林莞茜／綜合報導
吳欣盈在《聯合新聞網》專訪中提到，之前在金融業、企業做公益的時候都是「做我自己」，但政治、選舉活動，都要被跟拍、被放大檢視，做事情的人不需要去張揚，但選舉就要表演覺得不習慣。這場選戰時間不多，選舉結束後才跟柯文哲說，搭擋參選50天到結束，民眾黨沒有一個完整的資源給她 ，但她沒有時間抱怨，有什麼資源就盡量利用，把事情解決。
吳欣盈也坦言，「藍白不合」從企業角度盤算，贏的機會算很低，因為希望政黨輪替的有60%選民，但藍白都參選，就平分60%的選票，加上棄保絕對棄不乾淨，即使不懂選舉的一般民眾，也知道一定是綠營贏的機會最大。
吳欣盈表示，柯盈配搭檔參選50天，對選民的責任是重大的，要用開心、正向心情迎接每一天，只是1月13日的開票之夜她其實有點想哭，覺得讓支持者失望了，不過他也強調即使卸下公僕身分，她仍然會持續在相關議題努力耕耘，為台灣的未來打拚。