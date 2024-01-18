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重納葉門青年運動入「恐怖主義」實體名單！美國發動新一輪攻擊

▲美國已把葉門叛軍「青年運動」（又稱胡塞）重新納入「恐怖主義」實體名單。。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國已把葉門叛軍「青年運動」（又稱胡塞）重新納入「恐怖主義」實體名單。。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

美國在17日表示，已把葉門叛軍「青年運動」重新納入「恐怖主義」實體名單。但青年運動並未因這項宣布而停止行動，聲稱已攻擊一艘美國船隻。

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美國國務卿布林肯(Antony Blinken)發表聲明指出，「國務院今天宣佈，將青年運動納入特別指定的全球恐怖組織，從今天起，30天後生效」。

布林肯表示，「青年運動必須對他們的行為負責，但這不應該以犧牲葉門平民為代價」。

布林肯說：「在30天的執行延遲期間，美國政府將與利益攸關各方、援助提供者和合作夥伴，進行強有力的聯繫。這些夥伴對促進葉門的人道援助和關鍵商品的商業進口，至關重要。」

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，這個指定「是阻止恐怖分子向青年運動提供資金的重要工具，進一步限制他們進入金融市場，並讓他們對自己的行為負責」。

蘇利文在一份聲明中說：「如果青年運動停止在紅海和亞丁灣(Gulf of Aden)的攻擊，美國將立即重新評估這個指定。」

然而，青年運動已表示，他們不會取消攻擊。青年運動發言人阿布杜沙蘭(Mohammed Abdulsalam)告訴半島電視台(Al Jazeera TV)，「我們不會放棄瞄準以色列船隻或駛向被佔領巴勒斯坦港口的船隻…以支持巴勒斯坦人民」。

阿布杜沙蘭並強調，青年運動將對美國或英國對葉門的新攻擊，作出回應。

儘管青年運動表示，他們只攻擊與以色列有關連的船隻，但美國指出，數十個國家都與成為目標的船隻有關連。

青年運動軍事發言人薩里(Yahya Saree)隨後在電視上指出，青年運動以「一些適當的飛彈」，瞄準亞丁灣一艘名為「Genco Picardy」的美國船隻。

在美國前總統川普任內，青年運動被指定為「外國恐怖組織」，不過現任總統拜登在2021年將青年運動從「外國恐怖組織」(FTO)和「特別指定的全球恐怖分子」名單除名，目的是在葉門嚴峻的人道局勢下，讓糧食和人道援助能夠順利進入葉門。

這次美國對青年運動「特別指定恐怖主義組織」的制裁，並不包括「禁止物質支持」與「旅遊禁令」，因此不影響外界對葉門平民的援助。

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