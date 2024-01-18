這麼厲害？傳烏克蘭2女「設局毒殺」46俄兵 被追捕爆槍戰仍逃脫
俄烏戰爭的結束遙遙無期，烏克蘭反攻尚未傳出重大捷報，俄羅斯總統蒲亭近日更威脅若再打下去，烏克蘭恐怕連國家地位也保不住。然而，除了前線戰場廝殺，雙方檯面下的較量似乎也相當激烈，有外媒聲稱，克里米亞半島近日傳出有2名烏克蘭女子，設局毒殺了46名俄羅斯士兵，又成功從追捕她們的槍戰中脫逃，還擊殺了3名俄羅斯聯邦安全局（FSB）人員，精采程度媲美電影情節。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
外媒《商業內幕》引述烏克蘭媒體及俄國獨立媒體「Kremlin snuffbox」報導，這2名烏克蘭女子來自克里米亞反抗組織，上月曾造訪俄國駐克里米亞辛菲洛普（Simferopol）的部隊，以誘騙手法，誤導多名俄國士兵，喝下摻有砒霜等劇毒的伏特加，造成24人死亡；在這之前，同樣手法也導致在克里米亞巴赫奇薩賴（Bakhchysarai）的18名俄兵，因食用摻了劇毒砷和老鼠藥的餡餅、啤酒而死。
有鑑於毒殺事件接連發生，駐克里米亞的俄羅斯軍事人員也被要求，不接受陌生人的任何食物或飲料，並拘留任何接近他們的可疑年輕女性。
更誇張的是，當俄羅斯聯邦安全局人員循線前往雅爾達（Yalta）一處私宅，準備逮捕2人時，驚訝的發現她們「裝備精良、準備充分」，不僅與FSB爆發槍戰，還在擊殺對方3人後開車逃離現場，當局正在持續追捕。
報導提到，雖然無法獨立核實整起事件的真實性，但烏克蘭的反抗組織和游擊隊，有時確實會利用破壞行動，擾亂占領克里米亞和其他原屬烏克蘭地區的俄國士兵，並為烏克蘭襲擊軍事設施提供情報。