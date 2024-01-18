不排除春節罷工！機師工會：24小時前會預告

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工會指出，自去年12月下旬開始進行罷工投票後，長榮航空至今，仍舊拒絕針對工會所提出改善勞動條件以解決人力流失與不足，終止長榮航空透過非法仲介，違法進用外籍飛行員等重要訴求，與工會進行任何正式、實質的協商。
因此工會透露，在1月22日開票確定取得合法罷工權後，工會將立即對後續相關爭議行為時程進行具體規劃，最快不排除於春節期間依法發動罷工。不過，屆時為避免搭乘航班的旅客到了機場才臨時撲空，工會也初步決定，最遲將會於正式發動罷工行動的24小時前提前預告。
工會補充，即便長榮航空資方上週起，透過內部全面發放一份僅有「同意」一個單一選項的問卷，詢問所有長榮航空飛行員，「罷工期間是否願意支援公司勤務」，因為此一作法等同要求飛行員「實名表態」，無異是對全體長榮航空飛行員進行恫嚇與威脅，以達實際干擾後續可能罷工行動的意圖，已構成不當勞動行為之虞。
工會說，第一時間即對長榮航空此舉提出強烈抗議與警告，並呼籲全體飛行員拒絕填寫此一問卷，同時若有主管「關切、脅迫甚至施壓」飛行員填寫該份問卷，立即以錄音或截圖等方式蒐證反制。根據工會目前的瞭解，迄今持續傳出主管「關切」飛行員要求填寫問卷情事，可見長榮航空藐視法規且置若罔聞，會員持續蒐證當中，屆時將由工會申請不當勞動行為裁決。
此外，工會提到，已具體掌握，因長榮航空違法進用沒有特定機型執照的外籍飛行員，明確違反就業服務法，就在去年12月上旬，已遭到桃園市勞動局具體裁罰。該裁處書中清楚揭示長榮航空公司的違法事實：受處分人長榮航空所申請引進的外國飛行員實際執飛機型，與申請工作許可時所附的有效檢定證上所載明的機型不一致，因此而遭到桃園市政府勞動局以違反就業服務法第68條正式裁罰，並要求即日改善，否則可廢止招募許可及聘雇許可之一部或全部。
工會解釋，換句話說，長榮航空不但先透過違法仲介公司違法引進外籍飛行員甚至連這些外籍飛行員，引進時竟都不具備實際執行飛航勤務機型執照，違法聘雇事實確定，而長榮航空藐視主管機關裁量權責仍持續違法招募，直接威脅旅客飛行安全，讓工會不得不以罷工行動喚醒長榮航空。
工會強調，倘若長榮航空資方仍堅持拒絕針對工會所提出改善勞動條件、解決人力流失及不足，終止違法仲介、違法進用外籍飛行員等核心訴求，與工會進行實質、對等的協商，機師工會與會員都已作好準備，將在取得合法罷工權後，進入罷工行動實質規劃。
長榮航空表示，尊重工會自主，但公司不會放棄任何與機師工會溝通協商的機會。