台股早盤漲逾130點 台積電帶旺供應鏈強勢走高、AI PC不遑多讓
美國零售銷售數據樂觀，削弱了美國聯準會最快從3月啟動降息的預期，美股四大指數昨（17）日皆收黑，不過台北股市今（18）日開盤回彈，早盤一度漲逾130點，來到17300點，漲0.5%。權值王台積電下午法說會登場，早盤漲8元，來到589元，漲幅1%以上，帶旺台積電供應鏈強勢走高，像是信紘科漲5%、亞翔漲4%。其他，AI PC概念股也表現亮眼，仁寶漲逾4%、宏碁漲2%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數17日下跌94.45點，或0.25%，收37266.67點；標普500指數下跌26.77點，或0.56%，收4739.21點；那斯達克綜合指數下跌88.73點，或0.59%，收14855.62點；費城半導體指數下跌36.00點，或0.88%，收4069.94點。
雖然美股收黑，但台北股市早盤一度漲逾130點，來到17300點，漲0.5%。台積電法說會今日下午登場，昨日ADR漲逾1%，今日股價走強，早盤漲8元，來到589元，漲幅1%以上，而台積電供應鏈也強勢走高，像是信紘科漲5%、亞翔漲4%，京元電、中砂與創意漲1到3%。
其他重要電子股，如聯發科、南亞科、國巨、佳世達漲1%，面板群創與友達分別漲5%與2%多。另外，AI概念股部分，指標股廣達雖跌1%、緯創跌0.6%，但AI PC概念股表現亮眼，仁寶漲逾4%、奇鋐與宏碁漲2%、雙鴻漲逾1%，英業達漲1%、世芯-KY漲1%。