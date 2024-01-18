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NBA／恩師Milojevic幫助歐洲球員進軍美國　Jokic社群PO合照致哀

▲恩師Milojevic突發心臟病過世，金塊明星中鋒Jokic致哀。（圖／取自Jokic IG）
▲恩師Milojevic突發心臟病過世，金塊明星中鋒Jokic致哀。（圖／取自Jokic IG）

記者路皓惟/綜合報導

美國職籃金州勇士助理教練Dejan Milojevic，今（18）日在鹽湖城因心臟病發不幸過世，享年46歲。過去Milojevic在歐洲執教時，曾幫助金塊明星中鋒兩屆MVP得主Nikola Jokic進軍NBA，在得知恩師離世消息，Jokic表達了哀悼。

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在加入NBA之前，Milojevic曾在蒙特內哥羅的布杜克諾斯俱樂部和塞爾維亞的KK梅加籃球（Mega Basket）俱樂部擔任教練，Jokic是他眾多的子弟兵之一。這名金塊球星在社群媒體發布一張與Milojevic的合照，並致以哀悼：「安息吧。」

除了Jokic之外，Milojevic還曾指導過快艇隊中鋒Ivica Zubac、奧蘭多魔術隊中鋒Goga Bitadze和休斯頓火箭隊中鋒Boban Marjanovic等球員，執教生涯幫助許多歐洲球員進軍NBA。Milojevic過去也是一名球員，曾於2004至2006年、連續3年被評為亞得里亞海聯賽MVP。

「他對我提出挑戰，讓我知道得去美國參加球隊訓練，展現自己的能力。」Zubac表示。

Milojevic意外過世，留下了妻子和兩個孩子，其中兒子Nikola曾在聖荷西的大學打籃球，Nikola也在Instagram上發布了他和已故父親的照片，並附上文字「Bio Si Mi Sve」，意思是「你是我的一切。」

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