仁寶轉換成長策略！從屯墾式到掠奪式　未來3年內啟動2到3個併購

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針對員工關心的調薪幅度，仁寶董事長許勝雄在會前記者會上表示，毛利率成功脫離「毛三到四」魔咒，公司有利潤就會加薪、給獎金，因此每年都有3到4%穩定調薪，績效獎金也佔很大比例。
另外，集團2011年推出「66專案」，只要生一個小孩，除一般生育津貼外，每個人都加碼66000元紅包，算算截至去年，集團加起來共有5449人領到66專案的紅包，總計包了3億6000萬元左右。
雖然去（2023）年仁寶營收跌破兆元大關，但仁寶總經理翁宗斌表示，即便疫情期間對IT公司非常挑戰，但公司著重獲利，去年前三季毛利率達到4.4%，擺脫電子業「毛三到四」的魔咒，主要是改變了產品組合，在伺服器、車用電子、醫療產品都有雙位數成長，因此拉高獲利，再來是加強工廠的自動化與數位化來提升營運效率。
展望未來，許勝雄表示仁寶過去採取「屯墾式」成長策略，透過人才能量、客戶關係並掌握的技術慢慢進入產業，但從今年開始將採取「掠奪式」成長策略，將會積極併購，目標瞄準醫療與車電等領域，因為目前併購對象與機會多，未來2到3年會有2到3個併購案，讓營運規模加速擴張。
至於國際局勢怎麼看？許勝雄表示受到紅海危機影響，本來希望2024年能軟著陸，但現在看來有些挑戰，且包括美國、俄國，今年有超過50個國家都有選舉，將影響全球兩大陣營消長，以及國與國之間的聯盟關係，他認為現在是「一個地球、兩個標準、三個生產區塊」。
許勝雄也談到台電虧損、核電廠延役等議題，他認為台電虧損最終還是由全民買單，應該讓台電有合理成本可以健康營運。至於台灣是否只能靠綠能、以及核廢料如何處理都需要思考與討論，尤其台灣是海島，能源多靠進口，是無法在成本上有競爭力的。