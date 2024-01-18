「真人娜美」林明禎出沒遼寧夜市！6秒進食片有魔力 9萬人狂重播
33歲林明禎來自馬來西亞，2014年來台發展，憑甜美臉孔及32E、22吋水蛇腰受封「真人版娜美」、「大馬女神」，她2022年4月搬離住處，轉往香港發展，近日突然分享人在遼寧夜市用餐的影片，短短6秒吸引大批網友重播，按讚數近9萬。
記者楊穎軒／綜合報導
林明禎16日在IG一支上傳短片，她一頭招牌耳下3公分短髮，化上淡妝，坐在夜市路邊攤，端起湯碗享用小吃，一臉滿足模樣，即便穿稍微厚重的毛衣，凹凸有致的曲線依舊無所遁形，畫面賞心悅目，林明禎寫下：「好久不見！我生活過6年的台北兒！」
貼文一發布，網友爭相留言：「回來台灣多久呢？超久不見！」林明禎回覆：「回來幾天而已..」有人驚喜問：「也太快了吧...才說要來台灣結果就出現了～能巧遇一下嗎？」林明禎親切回應：「我也想很巧的遇！」被問有沒有活動，她只透露：「我也好想見見你們呀！」
網友直呼：「真的好想妳」、「會把重心放到台灣嗎」、「好想見到妳，離我家好近的信義區」、「再來住6年」、「歡迎回家」！
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