想跟三上悠亞交往嗎？女神開超嚴苛條件：年薪至少3000萬
想跟女優交往不是夢！曾是偶像團體SKE48成員的三上悠亞，因為外型甜美、身材火辣，轉型當AV女優後成為許多男性心中的女神，她去年30歲後宣布正式引退，讓不少粉絲婉惜，有綜藝節目好奇褪下女優光環後，三上悠亞是否會跟粉絲交往，她開口給了50%可能性，但要求未來交往對象至少年薪3000萬日幣（約640萬元台幣），最理想的話是年薪一億元（約2130萬元台幣），如果荷包不夠滿，恐怕很難一親芳澤。
記者江芷稜／綜合報導
三上悠亞桃花不斷，本來是女團偶像的她，19歲與傑尼斯團體NEWS成員手越祐也激吻照流出，被迫轉型成AV女優，後來又與傑尼斯團體Kis-My-Ft2成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜過從甚密，被質疑有劈腿嫌疑，可見極受歡迎，轉型後魅力不減。
她近日擔任綜藝節目《岩倉與吉住的節目》嘉賓，聊到過往的經驗，透露有粉絲經常出席她的活動，表達想和她在同一家公司工作的願望，甚至不惜成為成人影片演員，這樣的瘋狂表現讓她和節目嘉賓都非常驚訝，不過一旦以粉絲身分參加見面會接近她，三上悠亞就會把對方視為鐵粉，而不是浪漫的戀愛對象。
有可能跟粉絲談戀愛嗎？三上悠亞給的答案是50%，而非0%，會視與粉絲相處狀況而定，至於未來擇偶的年收入條件，為了有一定的生活水準，她希望對方能有約3000日幣（約640萬新台幣）的收入，最理想的伴侶年收入則是1億日幣（約2130萬新台幣），希望2人能一同工作和旅行，互相支持。
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