Google搜尋重大更新！「畫圈搜尋」S24搶先用　手機拍照請AI解答

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Google解釋，Android手機用戶不需切換應用程式，當看到有興趣的內容，像是看照片、看影片時，想尋找畫面中模特兒穿戴的眼鏡，只要在螢幕上透過慣用的簡單手勢，像是畫圈、畫線、塗鴉、輕觸等，就能直接選取圖片、文字、影片來尋找資訊。
「畫圈搜尋」功能將於 1 月 31 日開始在全球推出，率先在指定的 Android 旗艦智慧型手機導入，包含 Pixel 8、Pixel 8 Pro，以及今（18）晨剛亮相的三星Galaxy S24 系列上開放使用。
Google新功能：手機拍照請AI幫查
Google宣布自今（18）日起，只要拿起相機對準物體，並透過 Google 應用程式提出問題，就會提供透過 AI 分析的資訊結果，而不再只是圖像配對。
舉例來說，當你拿到一個二手的桌遊，但已經沒有外裝盒子及說明書等資訊，只要用手機拍下桌遊，加上「怎麼玩這個遊戲？」的提問，就能透過AI技術得到桌遊的名稱及玩法。
Google指出，這項新功能自本周開始，會先在美國推出並率先支援英文，只要在 Android 或 iOS 版的 Google 應用程式中，找到智慧鏡頭圖示就能開始使用。
而在美國以外的使用者，如果想要率先體驗這項功能，可以透過選擇參與 SGE（Search Generative Experience），就能在 Google 應用程式中體驗這項全新功能。