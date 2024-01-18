霸王級寒流恐再現！陽明山下雪機率75％ 挑戰2016北部低溫3.8度
入冬最強寒流周日（21日）強襲，天氣又濕又冷，氣象專家指出，下周一（22日）晚間8點，850 hPa零度線通過台灣北部，一路到24日清晨陽明山下雪機率高達75%以上，其它像太平山、合歡山、或玉山等下雪機率更高。而最近一次的陽明山降雪是在2016年1月，另民眾印象深刻的「霸王級寒流」，台北最低溫僅剩攝氏4度，淡水和板橋3.8度，多處下冰霰，陽明山鞍部和竹子湖分別下探攝氏負3.7和負1.5度，刷新設站以來新低記錄。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據氣象專家「林老師氣象站」指出，1月21日起（週日）受寒流南下影響，天氣又濕、又冷。1月22日晚上，地面氣壓1028百帕已經來到北臺灣附近；850 hPa零度線適通過臺灣北部；700 hPa相對濕度80%區域涵蓋台中以北及北花蓮以北的區域；環境可降水量也增加到20至30mm。
以此推判，1月22日晚間至1月24日清晨，陽明山下雪機率高達75%以上；其它像太平山、合歡山、或玉山等下雪機率當然也就更高！
而最近一次陽明山下雪記錄，是在2016年1月24日的寒流，陽明山竹子湖積雪5公分，鞍部積雪9公分，台北和嘉義測站首度觀測到冰霰，新竹、林口、板橋也有民眾直擊下霰。當天台北最低溫攝氏4度，淡水和板橋攝氏3.8度、新竹攝氏2.8度、陽明山鞍部攝氏負3.7、竹子湖攝氏負1.5度，刷新設站以來新低記錄。
中央氣象署也預測今年這波寒流，各地最低溫時間點為下週二晚間、下週三全天、下週四清晨，北部市區低溫有機會來到攝氏8至9度，中部配合輻射冷卻作用，低溫則可能降至攝氏7至9度，局部空曠地區及近山區還會再更低，非常顯著的寒冷，整體溫度下週五白天才會回升。
中央氣象署為了讓民眾便於分辨冷空氣的影響強弱，因此根據「台北氣象站」的日最低溫，分為「東北季風、大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團、寒流」4種等級用詞，實際上「霸王級」僅是形容詞，並非級別之一。
◾東北季風：14°C＜最低溫＜20°C
◾大陸冷氣團：12°C＜最低溫≦14°C
◾強烈大陸冷氣團：10°C＜最低溫≦12°C
◾寒流：最低溫≦10°C