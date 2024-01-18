賴清德退出新潮流　黨內人士評：象徵意義大於實質意義

諾魯閃電宣布與台灣斷交　7拉美友邦第一時間公開挺台

▲諾魯宣布與我國斷交，外交部撤下諾魯（右三）國旗。（圖／記者邱新博，2024.01.15）
▲諾魯宣布與我國斷交，外交部撤下諾魯（右三）國旗。（圖／記者邱新博，2024.01.15）

記者呂炯昌／台北報導

太平洋島國諾魯在總統大選投票結束後2天突然宣布與我國斷交。外界關注賴清德520就職總統前是否會再有邦交國流失？外交部指出，我國7個拉丁美洲與加勒比海友邦（聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、海地、瓜地馬拉、貝里斯、巴拉圭）得知此事後，第一時間主動公開表達堅定維繫與台灣邦誼的立場，充分展現對台灣的支持，對此外交部表達誠摯感謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部昨（17）日晚間發布新聞稿指出，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）於1月15日與外交部長吳釗燮視訊，強調聖國為我國最忠實的友人，將堅定維護台聖邦交，並在既有的友好合作基礎上與我國深化邦誼，未來也會秉持此一信念支持我國新政府團隊。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）強調，將持續支持台克兩國邦誼。尼維斯島行政首長暨國會反對黨領袖布蘭特利（Mark Brantley）也重申對台堅定支持立場不變，並發文強調台克兩國40年來情誼篤睦，雙方將持續深化合作、致力維護民主及和平，台灣為克國最緊密的盟友。

聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）於露國內閣會議發言重申支持與我國深化邦誼的一貫立場，並再次恭賀我國總統、副總統當選人勝選。

吳釗燮日前出席瓜地馬拉新任總統阿雷瓦洛（César Bernardo ARÉVALO DE LEÓN）就職典禮期間，阿雷瓦洛總統即當面向吳釗燮強調將持續維護台瓜邦交關係，並盼兩國加強合作，使台瓜關係更為堅實友好。

巴拉圭代理外長貝爾敦（Víctor Verdún）也致電表達對台巴關係的支持，並表示將續強化兩國合作。巴國外交部則推文就台諾斷交事聲援我國人民及政府，並衷心支持與巴國共享民主原則與價值的台灣人民。

海地外交部長吉內瑜（Jean Victor GÉNÉUS）於台諾斷交後即致電表示遺憾，重申台海邦誼穩固，並盼兩國持續加強合作。貝里斯外交部即時推文重申作為台灣堅實盟友的承諾不變，至盼持續深化兩國合作及交流。

外交部對於拉美及加海地區7個友邦對台灣的堅定支持表示誠摯感謝，並重申將與友邦在既有堅實友好的基礎上深化合作，增進我國與友邦人民福祉，並向世界展現我國堅定守護自由民主的決心。

更多「諾魯與台斷交」相關新聞。

諾魯與台灣閃電斷交！太平洋盟友吐瓦魯示警：中國援助並不透明

諾魯與台灣閃電斷交　AIT感到失望：中國建交時給承諾常沒落實

金額曝光！諾魯獅子大開口討26億　我外館未即答應就被Thank you

11架次共機逾越海峽中線　國防部：運用情監偵手段嚴密警戒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選