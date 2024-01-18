NBA／勇士助教Dejan Milojevic離世 曾替塞爾維亞拿下歐錦賽冠軍
美國職籃NBA金州勇士助教Dejan Milojevic，今日稍早在猶他州的一場私人聚會上，因突發的心臟病發逝世，享年46歲，消息一出外界同感悲傷。眾多球員如獨行俠一哥Luka Doncic，勇士隊Jonathan Kuminga、Trayce Jackson-Davis，在第一時間得知消息後，也在社群媒體上為這名優秀的助理教練默哀。Dejan Milojevic身為塞爾維亞裔的球員、教練，他與Nikola Jokic的關係非常密切，是Nikola Jokic能夠成功進軍NBA背後的重要推手。
記者陳品翔/綜合報導
勇士總教練Steve Kerr在聲明中表示：「Dejan的突然離世令我們感到傷心，這對於與勇士隊有關的每個人來說，都是一個沉痛的打擊。對於他的家人、朋友，以及所有有幸曾與Dejan合作的我們來說，這是相當艱難的時刻。」NBA總裁席Adam Silver也發出聲明，並表示：「NBA官方對金州勇士助理教練Dejan Milojevic突然離世表示哀悼，他是全球籃球界中大家敬愛的同事和朋友」。
Dejan Milojevic是塞爾維亞裔的前場好手，身高201公分、體重115公斤，場上位置主要主打大前鋒。他的職業生涯自1994年開始，並曾在1999年投入NBA選秀，但並未獲得球隊青睞，無緣挑戰NBA，使得他球員生涯皆在歐洲各大聯賽上闖蕩。Milojevic並於2001年歐洲籃球錦標賽上，代表塞爾維亞參賽，最終幫助球隊獲得冠軍殊榮，生涯也曾於2004年拿下歐洲最佳陣容第二隊殊榮，並在2004-06亞得里亞海聯賽(ABA League)拿到MVP三連霸。
Dejan Milojevic於2009年球員生涯宣告退役之後，2012年開始轉職教練，成為塞爾維亞貝爾格勒Mega Basket的教練。教練時期Milojevic曾培育出眾多好手，也幫助許多歐陸球員最終成功挑戰NBA舞台，包含了上個賽季率領金塊奪冠、最終獲得FMVP的Nikola Jokic、快艇中鋒Ivica Zubac、曾效力雷霆、籃網等隊的Timothe Luwawu-Cabarrot等數十名球員。
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