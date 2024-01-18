視網膜開嗆愛莉莎莎「為何不道歉」！揭網紅圈反應 炎亞綸也來了
2024總統大選13日結果出爐，由民進黨候選人賴清德當選為下一屆台灣總統。支持柯文哲的網紅愛莉莎莎當天晚間，PO出多則疑似開票流程不確實的影片，還用「作票」一詞來形容，在網路上掀起不小風波。同樣為網紅的「視網膜」看不下去，點名愛莉莎莎「為什麼妳不道歉？」
記者薛羽彤／綜合報導
視網膜昨（17）日晚間在threads發布貼文，內容是臉書的編輯貼文寫著「愛莉莎莎為什麼妳不道歉」，他表示「還好後來有忍住沒有發出去」變相的發布貼文，連炎亞綸也來朝聖留下大笑的符號，還有網友說：「這麼人間清醒會不會被網紅圈討厭」，視網膜也說出實情「圈子裡很多私下都受不了了，我只是代為發聲，再說… 我也不算真的在圈子裡了」，暗示網紅圈很多人早已受不了愛莉莎莎的行為。
還原愛莉莎莎掀起的作票風暴，選舉日當天晚上，她在IG限時動態上發出多則影片，質疑開票員作票，受到輿論砲轟，愛莉莎莎一度道歉認為「作票」用詞不當，但仍稱開票程序有瑕疵。16日她卻發出自己跑到韓國遊玩的動態，讓網友直呼「始作俑者愛莉莎莎，把台灣網路言論風氣搞的烏煙瘴氣後，撒手自己飛去韓國了！」
中選會昨日也發聲明表示，網路上不斷散布選務作票的不實影音、訊息，誣指中選會作票或刻意汙衊選務人員，已將民眾提供相關事證與中選會所掌握的事證予以彙整，依法送辦。
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