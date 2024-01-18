寒流強襲前「最後好天氣」！下週最冷只剩7度　全台降溫時程一覽

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週五環境水氣還會再增多，但海峽側的風力稍增強，西半部沿岸高溫較今日下降攝氏1-2度，內陸地區維持偏暖的天氣，午後山區有零星降雨機會，入夜到隔日清晨起霧的機會更高，外出需留意能見度狀況，東半部到恆春半島隨著水氣增多，降雨機率較今日提高，雨勢也相對明顯一些。
週六清晨到週日清晨，北部到中部白天期間陸續轉有短暫雨的天氣，南部降雨則要等到下午到隔日凌晨，由於鋒面結構及強度都不強，西半部累積雨量普遍少，鋒面東移後結構才變得比較明顯，東半部沿岸受鋒面尾端影響，有短時較大雨勢發生機率。
冷空氣強度預報較前兩天略減弱，預期週六到週日北部溫度約從攝氏16-21度降至攝氏14-17度，中南部則是逐日下降攝氏1-2度、降溫幅度較小；下週一二降溫幅度較明顯，且配合華南雲系通過各地白天高溫回溫不多，全日都較濕冷。
預估最低溫時間落於下週二晚間到下週三清晨，各地市區溫度約在攝氏9-10度左右，局部空曠地區及近山區仍可能再下降攝氏2度，下週三白天雖然有小幅度回溫的趨勢，但還是明顯偏冷，下週四五仍然是逐日小幅度回溫的情況。
高山天氣部分，由於冷空氣強度稍減弱，預估出現降雪的海拔高度略提高，約2500公尺以上山區在下週一晚間到下週四溫度可接近或降至攝氏0度，配合水氣通過有降雪機會，不過上山時仍需留意濕滑路面，最後雖然冷空氣強度略調弱，但這波低溫持續時間還是較長，農漁業仍需要有防寒的準備，呼吸道敏感族群、溫度敏感族群、慢性病友也要有心理準備做好保暖。