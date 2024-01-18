搶救王義川失利！民進黨掉10席立委 李正皓點這些人：不值得原諒
2024大選落幕，民進黨雖贏得總統選舉，但立委選情不佳，現任立委掉了10席，讓出國會最大黨位置，搶救王義川雖獲得回響，但王義川也未能如願進軍立法院。名嘴李正皓說，雖然現在很多人在網路上刷一片王義川、卓冠廷、李正皓拯救了這場大選，但事實上是「揭弊集團 」與「搶救王義川大兵」這兩個專案救贖了我的2023。他也說，無法原諒當初用不實資料攻擊他的民進黨立院助理。
記者何哲欣／台北報導
李正皓原本被提名，要參選新北市永和區立委，但因捲入性平事件，最後宣布退選。他在臉書點名，曾經很怨恨那些在他最痛苦時的時候向他丟石頭的人。有明知不是事實，卻在網路上編造故事攻擊我的民進黨立院助理、有打著在地大旗批鬥我空降永和，但自己參選卻創下歷屆民進黨最低得票數的里長、有自己在現實一事無成，但在網路上卻各種開酸的酸民，「我不會原諒你們，你們不值得被原諒，但我已經與自己的情緒和解。」
李正皓說，2022年的下半年與2023年的上半年對他來說是很辛苦的一段時間，2022下半年我議員落選、2023上半年立委退選，這些挫折密集的集中在一年之內發生，這對任何一個人來說都是很難受的一段過程。
李正皓說，雖然這場大選的過程中有太多的不盡如人意。被罷免的市長、道貌岸然的聖人、土地的主人紛紛回歸，但民進黨也守住了民主路上的方向盤不被中國代理人搶走的底線、也保持了立法院未來能夠合縱連橫的空間，這些都是大家努力的結果。李正皓說，他會繼續抬頭前行，「謝謝一路給我鼓勵與支持的朋友，2024年我們民主路再相見！」