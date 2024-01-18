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勇士助教Milojevic心臟病過世罕見延賽　過往NBA特殊情況停賽一覽

▲NBA金州勇士助理教練Dejan Milojevic心臟病發驟逝，享年46歲。（圖／取自X @@RealBruceSnyder）
▲NBA金州勇士助理教練Dejan Milojevic心臟病發驟逝，享年46歲。（圖／取自X @@RealBruceSnyder）

記者路皓惟/綜合報導

金州勇士助理教練Dejan Milojević今（18）日在鹽湖城因突發心臟病不幸過世享年46歲，使得原定的比賽被迫延期。過去NBA的比賽延期是由於天氣影響、勞資糾紛或其他大型公共衛生危機（如新冠肺炎）等原因，因教練的過世導致比賽延期是一個非常罕見的事件。

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綜觀NBA的歷史中，賽事因多種特殊情況而停賽，這些原因橫跨政治暗殺、社會動亂、自然災害、恐怖攻擊，以至於公共衛生危機，以下是一些案例：

1963年約翰·F·甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺：美國總統甘迺迪在11月22日於達拉斯遇刺身亡，導致當天的NBA比賽被推遲。

1968年馬丁·路德·金恩（Martin Luther King, Jr.）遇刺： 人權領袖金恩在4月4日遇刺後，當天多場NBA比賽延賽。

1989年邁阿密騷亂：邁阿密騷亂是發生在佛羅里達州邁阿密的一場種族騷亂，由於社會動盪和公共安全的考慮，邁阿密熱火對陣鳳凰城太陽比賽延賽。

1992年洛杉磯暴動：因非裔男子金恩（Rodney King）在高速公路上遭4個白人警察攔下後遭警棍毆打，但最終使用過當武力的警察無罪釋放，導致上千名對此判決不滿的非裔與拉丁裔上街抗議，因此當天洛杉磯比賽改至其他地點進行。

1999年鹽湖城爵士隊主場屋頂漏水：球場設施故障導致馬刺對爵士的比賽延遲3個小時。

1999年科倫拜校園槍擊事件：兩名青少年學生Eric David Harris和Dylan Bennet Klebold配備槍械和爆裂物進入校園，槍殺了12名學生和1名教師，造成其他24人受傷，這起槍擊事件使得當地金塊延賽。

2001年9月11日恐怖攻擊：這起恐攻事件導致NBA取消所有季前賽。

2004年切恩學校圍困事件：2004年的別斯蘭學校危機是一起重大恐怖襲擊事件。9月1日，武裝恐怖分子佔領了俄羅斯北奧塞梯別斯蘭市的一所學校，挾持了1100多人作為人質，其中包括777名兒童，導致猶他爵士在莫斯科的比賽被取消。

2013年波士頓馬拉松爆炸事件：這是一起發生於4月15日的美國恐怖襲擊事件，襲擊者為查哈爾和塔梅爾蘭·薩爾納耶夫兄弟，他們在比賽終點附近放置兩個自製壓力鍋炸彈，相繼引爆。此事件導致3人死亡，281人受傷，包括17人失去四肢，出於安全問題，NBA也取消了相關賽事。

2020年Kobe Bryant去世：湖人傳奇球星Kobe Bryant搭乘直升機失事身亡，NBA聯盟決定當天在洛杉磯史坦波中心舉行的「洛城大戰」湖人對上快艇比賽延期。

2020年新冠肺炎疫情：他爵士隊中鋒Rudy Gobert於2020年3月11日確診新冠肺炎時，導致多場比賽被取消或推遲，包括猶他爵士對奧克拉荷馬雷霆的比賽，隨後NBA宣布無限期停賽。

2020年雅各布·布萊克被槍擊事件：29歲的非裔美國人雅各布·布萊克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙被警官Rusten Sheskey槍擊，導致他腰部以下癱瘓。布萊克在兩名警官試圖逮捕他時被射中，此事件隨後引發了騷亂和抗議活動，由於公鹿隊拒絕參加和魔術隊第5戰，NBA取消了原定於當天舉行的另外兩場季後賽。

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