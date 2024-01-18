近6成民眾支持台灣半導體業！陽明交大：越了解、支持程度越低

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該調查發現，台灣民眾普遍對半導體產業抱持高感知、正向態度及高支持意向。在感知程度上，近8成民眾同意台灣的半導體產業能增進國家發展的有用性，例如創造就業機會、引進更多的資金及穩固台灣在半導體產業的領先地位，進而增進人類的科技進展，促進科學的進步。
近6成的民眾對台灣半導體產業發展及永續發展持正向態度，認為我國應設立更多的半導體產業、研發更多相關技術，使用綠電及導入綠色製程以減低對環境的影響。
超過6成的民眾對我國投資半導體產業具有高支持意向，包含政府的應制定有效政策與法規及投入經費以研發更多半導體相關技術；約6成6的民眾表示支持政府對台灣半導體產業的人才培育，包含投入教育經費、制定政策、向下延伸及與其他國家合作。
另一調查結果顯示，民眾對半導體的訊息大多來自新聞媒體，其次為個人間口耳相傳，最後才是網路及社群媒體；超過一半的受訪民眾擁有半導體產業相關股票；對於未來是否從事半導體相關工作，約有4成5的民眾表示「願意」或「可考慮」。
陽明交大指出，該調查也發現，民眾普遍對半導體技術知識較為不足，也不清楚台灣的半導體佔國家生產毛額比率、從業人口等現況，值得加強科普教育；關察國內新聞媒體關於半導體知識層面報導較少，且產業發展多為正向敘述，可能因此民眾接收新聞媒體訊息後，多支持政府對半導體的投資及人才培育政策，值得進一步思考的是，在半導體知識得分較高的民眾與其對半導體產業之支持態度呈負相關。
本次調查為陽明交大高等教育深耕計畫下支持的「以人為本的高科技生態圈：人文社會觀點的整合研究計畫」，由周倩及傳播研究所教授李秀珠共同進行的線上匿名調查研究，採系統性抽樣，共回收有效問卷1,123份，年齡從18至65歲平均分布，但61至65歲較少；教育程度以大專院校為最多，其次是研究所；受測者個人職業只有不到2成與半導體產業相關，但是有約一半受訪民眾的親人與朋友從事半導體產業工作。