郭正亮稱高端「沒品管」！食藥署回應了：逐批檢驗封緘
高端新冠肺炎疫苗採購爭議持續多年，各界要求公開合約，但礙於5年保密期限未果。日前經高端公司董事會討論，終於同意提前公開合約、衛福部疾管署也於1月16日公開全文，但前立委郭正亮質疑，高端新冠肺炎疫苗只有第一批受到衛福部食藥署檢驗，食藥署則回應，國人使用新冠肺炎疫苗都有逐批辦理檢驗封緘。
記者林志怡／台北報導
郭正亮質疑，高端合約中完全沒有品管管理、抽檢等規範，且開始製作後，只有第一批製造出來的疫苗被送到食藥署檢驗，後來就沒有繼續檢驗了；他也擔憂，這樣的做法，如果有偷工減料的情況，又該由誰把關、驗貨之後的種種問題管理，合約中也完全沒有規範。
但食藥署回應，依據藥事法規範，每批依據微生物學、免疫學學理製造之血清、抗毒素、疫苗、類毒素及菌液等，在產品輸入或製造後，都要經過抽樣、檢驗，合格後加貼查訖封緘，否則不得銷售。
因此，高端新冠肺炎疫苗既然屬於疫苗產品，每批想要販售、提供民眾接種，就必須經過食藥署檢驗把關。食藥署表示，署方共受理高端公司申請45批、566萬4743劑新冠肺炎疫苗檢驗封緘案，11項檢驗，檢驗與審查皆合格後，始核發封緘證明書放行封緘。