冬季出國最新熱榜！中國旅客熱搜「這國」 訂房平台曝數據
中國遊客過去是東南亞各國最大的遊客來源國，訂房平台Airbnb數據顯示，這個冬天中國遊客海外旅遊十大搜尋名單中，由泰國佔據榜單榜首，而同樣是觀光業發達的越南，則在前十名之外。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，美國度假住宿房源平台業者Airbnb搜尋數據顯示，從去年（2023年）1月1日至9月30日，中國用戶搜尋入住時間為去年12月22日至今年2月29日的海外房源結果顯示，2023年至2024年冬季假期搜尋量前20名的國家之中泰國位居冠軍，日本排名第二，紐西蘭則是第三名，其次為澳洲與美國，馬來西亞、印尼分居第六、第七名，而第八名到第十名依序為英國、挪威、南韓。
負責南亞、印度、香港與台灣市場的Airbnb地區總經理巴札吉（Amanpreet Bajaj）說，泰國過去一直是中國旅客的熱門目的地，Airbnb樂見泰國今年年初宣布中國與泰國今年3月起對於彼此的公民提供永久免簽優惠政策，認為將促進雙邊觀光交流。雖然2023年泰國因為槍擊案和詐騙集團謠傳影響觀光業，然而旅遊業者仍對泰國的旅遊市場深具信心。
2019年赴泰國旅遊的中國旅客逾1100萬人次，在外國遊客之中佔比逾四分之一；同一年造訪越南的中國遊客人數為550萬，越南一直以追上泰國旅遊人數為目標，2024年東南亞觀光業大戰將更白熱化。