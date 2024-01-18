潛艦國造洩密案！郭璽再補2新事證 籲高檢署速查馬文君
高檢署偵辦潛艦國造「海鯤號」洩密案，去年11月曾先後傳喚前海軍顧問郭璽、國民黨立委馬文君到案說明。郭璽今（18）日再度北上，帶著韓國法院判決書、韓國官媒報導等資料，再向高檢署按鈴告發馬文君涉犯外患罪。郭璽表示，希望高檢署不要再耽誤時間了，因馬文君當選了，她若還在國防委員會，那我們國家還有什麼機密可言？
記者潘千詩／台北報導
郭璽這次提出的2項最新事證分別是韓國法院判決書、韓國官媒報導。
郭璽說，之前提告時，韓國法院還沒宣判，而上週出爐的判決書共有50多頁，該判決證明我國海鯤號是自力研發、自己設計，智慧財產權屬於中華民國台灣，打臉馬文君所說的國際醜聞、國際笑話等說法，該判決已經變成馬文君自己是國際笑話，判決書清楚證明，韓國方面並未洩露任何他們國家潛艦機密資料給台灣，
除此之外，本週韓國官媒也發布報導，韓方清楚證實是中華民國台灣一位「親中立委」洩密。郭璽表示，報導雖未指名道姓，但就是馬文君，且馬文君的韓文拼音與中文唸法雷同，他將證據補強後，希望高檢署能盡快辦理馬文君洩密案。
另外，郭璽還對馬文君提出質疑，是否有把海鯤號的3000多個檔案也送給國台辦？他一開始就曾質疑馬文君是否有把資料送給韓國的國家情報院，現在他要再質問馬文君是否也有把我國海軍的潛艦國造資料送給國台辦？