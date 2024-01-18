電玩展將登場！新遊戲與配備升級　助攻電競產業多頭

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第一金全球eSports電競基金經理人劉郁伶指出，今年全球景氣可望維持溫和成長，金融環境穩定支撐家庭資產等，這已反應前陣子消費旺季的資訊消費動能，包括半導體、軟服務、媒體娛樂，及消費電子產品等相關股價表現優於一般消費品，電子產品年節消費動能及股價漲勢，反應消費者及投資者樂觀情緒。
從企業獲利表現觀察，高盛統計，去年第四季標普500指數整體企業獲利年率為3%，2024年可望有11%的成長率，進一步觀各產業表現，劉郁伶表示，資訊科技業表現最佳有16%、通訊服務也有14%成長最多，且在利率預期下調、美元偏弱勢的情況下，EPS仍有進一步向上修正空間。
除了科技產業的獲利趨勢看好，電競、遊戲產業也有值得留意的新發展趨勢，劉郁伶分析，遊戲產業垂直整合趨勢帶來新的投資機會，例如美國互動娛樂軟體與發行公司藝電（EA）走向全通路發行，整合遊戲發行與通路力量，可望推升遊戲軟體市佔率，微軟也打造遊戲內容、社群、雲端等整合商業模式等。
此外，媒體娛樂界線模糊也是近年的重要發展，熱門遊戲具備電視、電影，串流平台等特許經營權，也帶來額外商機；此外，遊戲IP推廣的多角化，例如瑪利歐兄弟、薩爾達傳說拍攝真人版電影，推出主題園區等，也有助擴大遊戲用戶，及發展週邊商品商機等。
劉郁伶強調，電競基金投資將產業發展趨勢納入考量，新遊戲上線時程有明確排程，發展完整遊戲生態圈，同時在推動跨域發展具備成功模式者成為投資焦點，此外，新遊戲規格帶來設備、配備升級的相關產業大型科技標的，受惠景氣與消費復甦動能，提供積極型投資人及遊戲玩家看好電競遊戲產業成長趨勢，在樂衷遊戲的同時，也能以定期定額方式持續參與電競科技產業的另類投資選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。