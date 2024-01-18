NBA／飄洋過海來看你！台灣球迷赴快艇主場表白 哈登超暖心回應
美國職籃NBA昨(17)日洛杉磯快艇，在主場迎戰來訪的奧克拉荷馬雷霆，本場比賽快艇Paul George火力全開，攻下本賽季新高38分，其中更有14分集中在末節，關鍵時刻挺身而出，最終率快艇以128：117擊敗雷霆。這場比賽除了場上精彩，場外更發生一段有趣的插曲。只見在比賽途中，攝影機拍到一位來自台灣的球迷，畫面中這名男球迷手舉著海報，表示自己飛越6860英里，為了看James Harden（哈登）打球的英姿，Harden看見大螢幕後，也立刻用手比愛心回應他。
記者陳品翔/綜合報導
NBA官方昨日在IG上發布貼文，並附上一支短片表示「James Harden對台灣的粉絲秀出愛心。」畫面中一名寫著來自台灣的球迷舉著海報，表示自己從台灣飛越6860英里（約11000公里）到洛杉磯快艇主場，就是為了看James Harden在球場上奮戰。Harden見狀之後，立刻用手比出愛心回應，場面十分溫馨。不少外國網友對此也留言寫下，「Taiwan No.1」、「好有愛的畫面」、「Harden感受到你的愛了」。
事實上James Harden也曾於2018年親自造訪過台灣，當時Harden主要是出席知名運動品牌的代言活動，爾後也參加台灣的綜藝節目，與眾多藝人切磋球技，為人十分親民。
而根據《TNT》記者Chris Haynes報導，在Kawai Leonard宣布完成提前續約後、Paul George有望跟進情況之下，James Harden如今也希望能跟快艇簽下長期合約，並在這裡結束自己的職業生涯。Harden將在今年球季結束後，成為不受限制的自由球員，但他過往效力火箭、籃網、76人時期，也皆曾發表過想在那裡退休的宣言，因此今年球季結束後，James Harden的動向仍然值得外界關注。
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