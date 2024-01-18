立法院長選舉不可能綠白合！黃暐瀚重提　柯建銘與黃國昌當年恩怨

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柯建銘接受YahooTV節目《齊有此理》專訪，對綠白配態度強硬，直言除非民眾黨主動來歸，否則若民眾黨和韓國瑜合作，就是自取其辱和沈淪。民進黨立委許智傑日前建議，可以找民眾黨準不分區立委黃珊珊的哥哥黃曙光當國防部長，對民眾黨釋善意。柯建銘也說，已打電話給許智傑，提醒他說話要小心，內閣的人事布局要尊重總統，立委應做立委該做的事。
資深媒體人黃暐瀚說，柯建銘罕見出面接受專訪，且整集節目幾乎都在罵黃國昌，這是柯與黃兩人的新仇舊恨，黃國昌2016年擔任時代力量立院黨團總召，但堅持走自己的路不與藍綠合作，甚至與國民黨聯合杯葛執政黨的法案，兩人搞得很不愉快，這次柯建銘又直接跳出來，因為柯真的太討厭黃國昌，畢竟前總統陳水扁時期，民進黨也是少數政府，柯建銘沒有在怕的。
黃暐瀚說，柯建銘不可能與民眾黨合作，民眾黨也不可能拉下臉與民進黨合作，三黨可能各自投各自的立法院正副院長人選，最終節果，就是韓國瑜當選立法院長。
《美麗島電子報》董事長吳子嘉也在《關鍵時刻》節目中表示，韓國瑜是選過總統的人，不管他選總統之前如何，他不會是沐猴而冠的人，因此，他質疑是在罵黃國昌，柯建銘現在出這一招，就不可能有綠白合的可能性， 談都不要談。
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