曾高調訪台！英挺台前首相特拉斯爆遊說軍售中國 外交部不評論
去年5月我國花費350萬台幣邀挺台立場鮮明的英國前首相特拉斯（Liz Truss）訪台。不過，外媒爆出特拉斯返回英國後以私人信件致函英國政府，遊說英國政府出口英國武器設備到中國。對此，外交部今（18）日回應表示，對特拉斯去年來台訪問，以實際行動展現對民主台灣的支持表示感謝，英國政府對於軍售案還未做決定，外交部對於假設性問題沒有評論。
記者呂炯昌／台北報導
去年5月，特拉斯應外交部邀請訪台，外交部長吳釗燮還親自到機場接機，期間還應遠景基金會邀請發表演講。當時媒體報導我方共為此支付350萬元新台幣。不過，外媒報導特拉斯8月致函英國政府遊說出售掃雷設備給中國，由於特拉斯經常堅定批評中國，卻私下遊說出口武器至中國形成鮮明對立。
外交部今日例行記者會上，發言人劉永健表示，外交部對特拉斯去年來台訪問，以實際行動展現對民主台灣的支持表示感謝，據了解，英國政府對於廠商的出口申請還未做決定，外交部對於假設性問題沒有評論。
針對媒體提問台灣花350萬訪台，回國卻遊說出售武器給中國，台灣是否當冤大頭？劉永健表示，外交部沒有看到特拉斯有傷害台灣的言行，演說費用是英國方面與遠景基金會簽約，由演講公司邀請外國政要出國演講，在國際上是非常正常的，外交部也沒有任何評論。