澳網／不爽被球迷言語干擾 Djokovic爆氣怒嗆：有種就下來講！
2024年澳洲網球公開賽男單次輪賽事，塞爾維亞世界球王Novak Djokovic以6:3、4:6、7:6（4）、6:3拍落地主好手Alexei Popyrin。比賽過程中，Djokovic與現場觀眾發生口角，並嗆球迷：「有種就下來講！」
記者路皓惟/綜合報導
在第四盤的第五局開始前，Djokovic走回底線後方，與一名觀眾進行語言交換，談到這一位干擾他比賽的觀眾，Djokovic表示：「你不會想知道他說了什麼，整場大部分時間我都在忍耐，但我已經受夠了，我說：『你是一個男子漢，有種就當面下來講！』，不過後來他道歉了。」
嗆完球迷之後，Djokovic連續贏得3局，並在Popyrin失誤後鎖定勝局時，他再次轉向觀眾群並大聲吶喊，興奮地揮舞拳頭慶祝。
儘管Djokovic在賽前表示手腕傷勢不是問題，但首輪對上18歲小將Dino Prizmic苦戰4小時，他坦言手腕有一些不舒服，本場對上Popyrin也一直在處理手腕問題。
36歲Djokovic坦言沒有發揮出最佳狀態，「我沒有打出我最好的水準，我仍在尋找狀態，尤其在澳網前幾輪，你面對的是沒什麼可失去的選手，他們走進中央球場試著打出最好的表現，我希望隨著比賽進行，我能夠找回最好的感覺。」
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