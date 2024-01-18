伍佰背後涼涼的！玖壹壹春風尾牙追星沒合照 「不打擾是溫柔」
搖滾巨星伍佰人氣旺，不僅到大陸開唱無須開口就有粉絲幫忙唱，連金馬影帝吳慷仁、邵雨薇都是他的死忠粉絲，最近他到知名電子公司尾牙獻唱，同台演出的玖壹壹成員春風也是他的小粉絲，春風站在台下默默看著偶像，也不敢上前打擾要求合照，事後在IG曬出照片，帥氣地說：「不打擾是我的溫柔。」
記者江芷稜／綜合報導
知名電子廠17日在南港世貿展覽館舉辦尾牙，席開超過800桌，邀請伍佰、玖壹壹、郭靜、艾薇等藝人表演，炒熱現場氣氛，春風在後台看見偶像伍佰準備演出，只敢默默在台下遠望著對方背影，不敢上前合照，事後在IG發文抒發心聲，「這樣遠遠的看著您，一切就夠了，不打擾是我的溫柔」。
平時酷帥的春風，罕見曬出追星文，逗樂不少粉絲，女星郭書瑤稱讚「好浪漫的男人」，大批歌迷也羨慕春風能跟偶像同台，「神的背影是如此的壯闊美麗」、「他超Q的」，根據《TVBS新聞網》報導，玖壹壹經紀人表示他們唱完後，在後台看伍佰演出，不想影響到老師表演，沒有特意要求合照，追星相當有禮貌。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道