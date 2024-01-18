科目三不是大陸人都愛！影帝被拱跳「變臉拒絕」　理由讓全場鼓掌

陳沂逆風發聲：質疑作票是言論自由　「選務本來就該受全民監督」

▲陳沂認為質疑作票是言論自由，「選務本來就該受全民監督」。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲陳沂認為質疑作票是言論自由，「選務本來就該受全民監督」。（圖／翻攝自陳沂臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

2024總統及立委選舉結束後， YouTuber愛莉莎莎及部分網友轉發開票、計票有爭議的影片，質疑作票，中選會15日開記者會一一駁斥指控，昨（17）日更彙造謠選務人員的證據資料送至檢警機關查辦，捍衛名譽。對此，網紅陳沂認為，選務本來就該受全民監督，單純拍影片懷疑作票是言論自由，「我們選了一個會告人的政府，真棒」。

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▲陳沂也針對理科太太開課一事發表看法。（圖／翻攝自陳沂FB）
▲▼陳沂認為選務本來就該受全民監督，質疑作票是人民言論自由。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲陳沂損人不忘秀性感。（圖／陳沂臉書）
陳沂在臉書發文表示，看到網路上質疑作票的影片，直言就是有些選務人員為了便宜行事而產生程序瑕疵，不過每個投開票所都受全方位監看，不太可能公然作票，自己也不覺得有人作票，希望某些陣營要輸得起。

但陳沂話鋒一轉，指敗選方提出疑問完全沒有錯，「每個人都可以發表自己的立場和主張，也都該被尊重。選務本來就該受全民監督，今天如果不是惡意變造影片造謠，單純拍攝影片質疑作票，是人民的言論自由。中選會大動作提告，不就是要讓人民心生畏懼，箝制言論自由？」諷刺人民選了一個會告人的政府。

▲陳沂不諱言靠消費他人賺錢。（圖／資料照）
▲陳沂直言中選會大動作提告，讓人民心生畏怖。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，引來破千位網友按讚，「有瑕疵澄清認錯改善就好，是在告什麼」、「說真的現在科技那麼進步，但選舉跟小學選班長差不多，是滿需要改進一下投票流程跟方式的」、「第一次看到政府機關那麼愛告人，好好笑」、「民主就是能接受其他意見，有瑕疵應該檢討，事實證明我們個大陸沒兩樣」、「恫嚇人民罷了」！

不過多數網友不認同陳沂的觀點，「虧妳還是學法律」、「妳可以告馮語婷，然後政府不能告人？請問法學依據」、「被告是因為散布不實資訊吧？跟言論自由好像沒什麼關係」、「如果我沒有做的事被人家嚷嚷我也會告他，不覺得那是亂誣陷我的人有言論自由」、「質疑作票可以，但現在憑著影片不求證肯定就是做票就不可以」！

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